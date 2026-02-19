Salud CDMX descarta crisis sanitaria por sarampión en la capital; reporta 285 casos

GENERANDO AUDIO...

Secretaría de Salud de CDMX llama a vacunarse contra sarampión. Foto: Getty Images

La Secretaría de Salud CDMX descartó que exista una crisis sanitaria por sarampión en la capital y aseguró que no es necesario implementar cercos sanitarios como el aplicado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante un recorrido en La Nueva Viga, la titular de la dependencia, Nadine Gasman Zylbermann, afirmó que el número de casos registrados no representa una situación comparable con la emergencia por COVID-19.

Salud CDMX descarta crisis sanitaria por sarampión

Nadine Gasman Zylbermann, secretaria de Salud de CDMX. Foto: Eduardo Ruiz

La funcionaria informó que actualmente se contabilizan 285 casos en una ciudad con más de 9 millones de habitantes.

“Tenemos 285 casos en una ciudad de 9.5 millones de personas, no es una crisis sanitaria; lo que necesitamos es que tenemos un instrumento excelente que es la vacuna, necesitamos que la gente se vacune”, señaló.

Añadió que en la capital operan más de 150 puestos de vacunación en distintos puntos y que la respuesta ciudadana ha sido favorable. Desde el año pasado, detalló, se han aplicado un millón 300 mil dosis y próximamente se anunciará la instalación de módulos vespertinos.

Gasman subrayó que no se trata de una emergencia y que la situación “no se parece al COVID-19 en nada”. Indicó que cada institución es libre de implementar sus propias medidas, pero aclaró que los cercos sanitarios no son una recomendación ni de la Secretaría de Salud federal ni de la capitalina.

La autoridad sanitaria hizo un llamado a la población de entre 10 y 49 años que no se haya vacunado a acudir a los módulos de vacunación, así como a completar los esquemas de vacunación en niñas y niños.

Confirman una muerte por sarampión; otra está en análisis

Respecto al presunto fallecimiento de otra persona por sarampión, la secretaria informó que no está confirmado.

Precisó que existe una muerte confirmada de un bebé de tres meses, cuyo diagnóstico se realizó post mortem, mientras que un segundo caso continúa en análisis y sin resultado definitivo.

Aumentan consultas por enfermedades respiratorias en CDMX

En otro tema, la titular de Salud CDMX señaló que la mala calidad del aire registrada en días recientes ha generado un incremento en consultas por enfermedades respiratorias.

De acuerdo con la funcionaria, se observa un aumento en casos de asma y resfriados, principalmente en niños y niñas. Las autoridades llevan a cabo un análisis para determinar si el comportamiento es atípico para la temporada.

Las declaraciones fueron realizadas antes de participar en el acto protocolario de activación de medidas para el manejo higiénico de productos de pesca en La Nueva Viga, en la Ciudad de México.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.