Therian: cuándo pasa de ser una forma de identidad a un trastorno

Los therians, jóvenes que se identifican con animales, se han convertido en tendencia en redes sociales. Por ello, Cristian López, médico psiquiatra, aclaró sobre si este fenómeno es una moda o puede considerarse un trastorno psiquiátrico.

En “A las Nueve con Uno”, López explicó que identificarse como therian no implica automáticamente un trastorno mental ni debe estigmatizarse.

“El ser therian o el identificarse o el autonombrarse therian no es sinónimo de estigmatizar o patologizar”, puntualizó el psiquiatra.

Detalló que en la literatura médica existe el término teriantropía clínica, que describe una condición distinta.

“La teriantropía clínica es esta entidad en la cual las personas creen firmemente desde una perspectiva delirante. ¿Qué quiere decir esto? Un delirio es una creencia que es fija, que no es cierta, que no se puede debatir, que no se puede reducir, que la persona lo cree firmemente”, explicó.

Cuando la creencia es absoluta y la persona pierde el juicio de realidad, puede requerirse atención psiquiátrica. Sin embargo, aclaró que los casos documentados son pocos y generalmente están asociados a otros trastornos.

El especialista añadió que la identificación simbólica con animales no es un fenómeno nuevo. Existen antecedentes históricos desde la Grecia y la Roma antiguas, así como referencias en distintas culturas.

Juego de rol y tribus urbanas

López también copartió que en la infancia es común el juego de rol, en el que niños y niñas imitan animales como parte de su desarrollo cognitivo, especialmente entre los dos y cinco años.

Sobre los jóvenes que actualmente se identifican como de la comunidad Therian y se reúnen en espacios públicos, señaló que el fenómeno puede entenderse como una tribu urbana, donde comparten estética, ideología y sentido de pertenencia.

“Es una manera en que ellos están encontrando un sentido de pertenencia, un sentido de identidad y que se están sintiendo, pues, arropados por una comunidad que tiene los mismos gustos o intereses”, consideró.

El especialista subrayó que no toda expresión identitaria debe patologizarse y que solo cuando existe una creencia delirante persistente se recomienda buscar atención profesional.

Al final de la entrevista, Aranza Márquez muestra su rostro al final, para recalcar que no se trata de un tema que deba mantenerse en anonimato.

¿Qué son los therians y por qué son tendencia?

Para explicar este fenómeno, se presentó el testimonio de Aranza Márquez, una joven que se identifica como parte de la comunidad y adopta una postura dentro de la misma.

De acuerdo con Aranza, los therians son personas que sienten una conexión espiritual, emocional o conductual con un animal. Señaló que esta identificación no significa que crean ser animales, como se ha difundido en algunos contenidos virales.

Explicó que no todos los integrantes de esta comunidad utilizan máscaras o accesorios, aunque algunos pueden hacerlo por comodidad o diversión. Para quienes se asumen como therians, se trata de una identidad personal.

El tema ha generado polémica en plataformas digitales, donde se mezclan videos reales y contenidos falsos, lo que ha aumentado la confusión sobre el significado del movimiento.

