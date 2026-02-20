Cofepris alerta por Cafiaspirina falsificada, puede ser un riesgo para la salud

GENERANDO AUDIO...

Su consumo puede ser un riesgo para la salud. Foto: Getty Images/Ilustrativa

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió este jueves 19 de febrero una alerta sanitaria tras detectar la falsificación del medicamento Cafiaspirina.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, el producto irregular presenta fechas de caducidad que no coinciden con las originales del fabricante.

“Cabe destacar que el 7 de febrero de 2025 se publicó una alerta sanitaria relacionada con la falsificación del producto con otra fecha de caducidad”, informó la Cofepris.

Detectan Cafiaspirina falsificada; estos son los detalles

La alerta sanitaria advierte sobre la circulación de Cafiaspirina (Ácido acetilsalicílico/Cafeína 500 mg/30 mg), identificada por Bayer de México, S.A. de C.V., como falsificada.

Las características detectadas en el producto irregular son:

Cafiaspirina (Ácido acetilsalicílico/Cafeína 500 mg/30 mg)

Lote: X23TJT

Fechas de caducidad: MAR/26 y MAR/28

Presentación: caja de cartón con 100 tabletas

La Cofepris precisó que dichas fechas de caducidad no corresponden al producto original, cuya vigencia auténtica era MAR/21.

¿Por qué representa un riesgo para la salud?

La autoridad alertó que este medicamento falsificado representa un riesgo para los consumidores.

Explicó que se desconoce la calidad de los ingredientes, así como las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte. Por ello, no se puede garantizar su seguridad, eficacia ni calidad sanitaria.

Recomendaciones a la población

La Cofepris emitió las siguientes recomendaciones:

No adquirir ni usar Cafiaspirina con número de lote X23TJT, sin importar la fecha de caducidad.

En caso de detectar el producto a la venta, evitar su compra y presentar la denuncia correspondiente.

Reportar cualquier reacción adversa a través de VigiRam o al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Advertencia para farmacias y distribuidores

La dependencia también llamó a farmacias y distribuidores a extremar precauciones.

Recomendó adquirir medicamentos únicamente a través de distribuidores autorizados, con licencia sanitaria vigente, aviso de funcionamiento y documentación que acredite la legalidad del producto.