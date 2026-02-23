¿Tienes sobrepeso u obesidad? UNAM lanza convocatoria para tratamiento integral

GENERANDO AUDIO...

El consumo de azúcares añadidos es muy alto en esta población. Foto: Cuartoscuro

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzó la convocatoria 2026 para ingresar al Programa de Tratamiento Integral del Sobrepeso y Obesidad, dirigido a personas adultas con esta condición. El plan incluye atención profesional, ética y multidisciplinaria.

De acuerdo con la Dirección General del Deporte Universitario (DGDU), las evaluaciones iniciales se realizarán este febrero; y el programa comenzará el 2 de marzo y concluirá el 31 de agosto. El cupo es limitado .

Datos recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que 2 mil 500 millones de adultos de 18 años o más viven con sobrepeso; de ellos, 890 millones presentan obesidad. Esto equivale al 43 % de la población adulta mundial.

¿Cómo ingresar al Programa de Tratamiento Integral del Sobrepeso y Obesidad 2026?

Según la convocatoria oficial, el primer paso es realizar una evaluación inicial con costo de 100 pesos y duración aproximada de una hora .

La evaluación incluye:

Valoración médica

Evaluación nutriológica

Análisis bioquímico

Revisión psicosocial

Además, la persona interesada debe presentarse con estudios previos realizados en el laboratorio de su preferencia:

Biometría hemática

Química sanguínea (glucosa, colesterol total, HDL, LDL, triglicéridos, ácido úrico, urea y creatinina)

Electrocardiograma en reposo

Sin estos exámenes no se podrá realizar la evaluación.

Las citas se agendan vía telefónica en los números 55 5622 0540 o 55 5622 0543, extensión 40467, de lunes a viernes de 8:00 a 11:00 horas .

Duración, horarios y costos

El programa tiene una duración de seis meses y cuenta con personal especializado en Medicina Deportiva, Nutrición y Enfermería .

En caso de ser aceptada, la persona deberá asistir de lunes a viernes en alguno de los siguientes horarios:

8:00 a 9:30 horas

10:00 a 11:30 horas

No hay otros horarios disponibles .

La aportación mensual durante los seis meses es:

450 pesos para alumnos

900 pesos para comunidad universitaria

mil 800 pesos para externos

Atención integral y personalizada

El doctor José Rolando Flores Lázaro, médico adscrito a la Dirección de Medicina del Deporte, explicó que el objetivo es ofrecer una atención integral y sostenida.

“Con base en toda esta información se realiza una estadificación del paciente, ya que no todas las personas con obesidad requieren el mismo tipo de intervención”, señaló.

El programa contempla actividad física supervisada, orientación nutricional y acompañamiento psicológico, con un plan diseñado para cada persona.

La convocatoria está abierta hasta llenar el cupo.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.