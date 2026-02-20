¿Qué es la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la enfermedad que padecía Eric Dane?

GENERANDO AUDIO...

ELA es una enfermedad neurodegenerativa. Foto: AFP | Getty Images

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) fue la causa de muerte de Eric Dane, actor estadounidense famoso por su participación en “Grey’s Anatomy” y “Euphoria”, así lo dio a conocer su familia al medio PEOPLE, pero ¿qué es la ELA?

La ELA es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal. Hace perder el control muscular y empeora con el tiempo, de acuerdo con la Clínica Mayo.

Aunque todavía se desconoce la causa exacta, en un bajo número de casos, es hereditaria. Hasta el momento no hay cura para esta enfermedad mortal.

También es conocida como enfermedad de Lou Gehrig, por el jugador de béisbol de los Yankees al que se le diagnosticó esta enfermedad en 1939.

La enfermedad tomó notoriedad a nivel mundial cuando el jugador se jubiló y poco después perdió la vida.

¿Cuáles son los síntomas de la esclerosis lateral amiotrófica?

Varían de una persona a otra; sin embargo, los síntomas dependen de las células nerviosas afectadas. Suele comenzar con debilidad muscular, pero las personas que padecen ELA pueden presentar:

Dificultad para caminar o hacer las actividades diarias habituales

Tropezones y caídas

Debilidad en las piernas, los pies o los tobillos

Debilidad o torpeza en las manos

Dificultad para hablar o problemas para tragar

Debilidad asociada a calambres musculares y espasmos en brazos, hombros y lengua

Llanto, risa o bostezos intempestivos

Cambios en el pensamiento o comportamiento

La esclerosis lateral amiotrófica suele comenzar en las manos, los pies, los brazos o las piernas. Luego se extiende a otras partes del cuerpo debido a que los músculos se debilitan conforme mueren las células nerviosas.

Generalmente, no hay dolor en las primeras etapas de la ELA. Además, el dolor es poco común en las etapas avanzadas.

Complicaciones de la ELA

A medida que la enfermedad progresa, causa complicaciones, tales como:

Problemas respiratorios , por la debilidad de los músculos que sirven para respirar. Las personas enfermas de ELA podrían necesitar un respirador de mascarilla para respirar de noche

, por la debilidad de los músculos que sirven para respirar. Las personas enfermas de ELA podrían necesitar un respirador de mascarilla para respirar de noche Problemas para hablar , al comienzo, los enfermos hablan más despacio y, a veces, pronuncian mal las palabras. Con el tiempo, les resulta más difícil hablar con claridad, hasta el punto de que no sea posible entenderles

, al comienzo, los enfermos hablan más despacio y, a veces, pronuncian mal las palabras. Con el tiempo, les resulta más difícil hablar con claridad, hasta el punto de que no sea posible entenderles Problemas de alimentación , por la debilidad en los músculos que intervienen en la deglución, lo que puede derivar en malnutrición y deshidratación

, por la debilidad en los músculos que intervienen en la deglución, lo que puede derivar en malnutrición y deshidratación Demencia, porque algunas personas con ELA tienen problemas con el lenguaje y para tomar decisiones. Con el tiempo, a algunas les diagnostican un tipo de demencia llamado demencia frontotemporal

El fallecimiento de Eric Dane

Este jueves 19 de febrero de 2026, se confirmó la muerte del actor estadounidense Eric Dane, a los 53 años de edad, tras una prolongada batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica,

La familia del actor confirmó su fallecimiento, detallaron al medio TMZ que pasó sus últimos momentos rodeado de sus seres queridos, entre ellos su esposa Rebecca Gayheart y sus hijas Billie y Georgia, quienes fueron su principal apoyo durante el difícil proceso.

También destacaron su labor de concienciación sobre la ELA y agradecieron las muestras de cariño y apoyo de sus seguidores.

