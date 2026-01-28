Identifican caso sospechoso de sarampión en la Facultad de Medicina de la UNAM; aplican medidas sanitarias

GENERANDO AUDIO...

Esperan pruebas parta descartar el contagio. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó este miércoles sobre la identificación de un caso sospechoso de sarampión entre su comunidad estudiantil.

A través de un comunicado, la institución dio a conocer las acciones implementadas, así como las medidas de vigilancia epidemiológica activadas de manera inmediata.

¿Qué se sabe del caso sospechoso de sarampión en la Facultad de Medicina?

De acuerdo con la información compartida por la facultad en sus redes sociales, el presunto caso de sarampión fue detectado en el grupo 2216.

Actualmente, se está a la espera de los resultados de las pruebas de laboratorio que permitirán confirmar o descartar un contagio. Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud de la persona involucrada ni sobre posibles complicaciones.

Además de las campañas de vacunación realizadas durante 2025, la institución señaló que el Departamento de Salud Pública dará seguimiento puntual al caso, con el objetivo de implementar y mantener las medidas epidemiológicas correspondientes.

Refuerzan medidas

Como parte de las acciones preventivas, este miércoles 28 de enero personal sanitario del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acudirá nuevamente a las instalaciones de la facultad para reforzar las labores de vigilancia y orientación sanitaria.

Ante esta situación, la Facultad de Medicina de la UNAM emitió las siguientes recomendaciones a su comunidad:

Vigilar la aparición de síntomas compatibles con el sarampión, como fiebre, conjuntivitis, tos o coriza.

Mantener adecuadamente ventiladas las áreas de trabajo, aulas y espacios comunes.

Informar de inmediato a la Coordinación de Servicios a la Comunidad en caso de presentar síntomas o sospecha de contagio.

