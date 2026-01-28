Influenza o COVID-19 podrían provocar la siguiente epidemia grave, advierte experto mexicano

GENERANDO AUDIO...

El virus Nipah no será pandemia, pero… ¿y la influenza? | Foto: IA

La próxima epidemia o brote grave de alguna enfermedad en el mundo podría ser provocado por la influenza o el COVID-19, según dijo el Dr. Alejandro Macías, infectólogo mexicano, quien también desestimó la posibilidad de que el virus Nipah tenga potencial pandémico a pesar de su alta tasa de letalidad.

Cabe destacar que, tan solo en la Semana Epidemiológica 2 de 2026, en México se han registrado 799 casos totales de influenza y 49 de COVID-19, superando los registros del año pasado en el mismo lapso.

Influenza o COVID-19, el próximo brote grave en el mundo

En entrevista con Unotv.com, el Dr. Alejandro Macías reconoció que el COVID-19 y la influenza son las enfermedades probables que podrían causar una epidemia o brote grave a nivel internacional.

“Tenemos que estar mejor preparados para otras cosas también, porque el siguiente brote o epidemia va a ser casi seguramente de influenza o de COVID-19 y, la verdad, no estamos bien preparados”. Dr. Alejandro Macías, infectólogo mexicano

El médico cirujano egresado de la Universidad de Guanajuato no ofreció un pronóstico de una posible emergencia sanitaria por esta enfermedad, sino que llamó a la calma y la preparación en caso de brotes virales.

¿Por qué estas enfermedades podrían causar una nueva emergencia?

El especialista mexicano descartó un posible brote pandémico del virus Nipah, que cuenta con al menos dos casos confirmados en India, debido a su baja capacidad de transmisión.

Otro factor que dificultaría la transmisión global de dicho patógeno es que requiere de un contacto estrecho para que se pueda contagiar de persona a persona.

“En este momento, en países fuera de la Asia, tendría que transmitirse de persona a persona y eso es muy poco probable porque hay que tener contacto muy estrecho con las secreciones de la persona, no con el aire que emite la persona”, señaló.

Sin embargo, la influenza se transmite de persona a persona a través de gotitas de saliva que se expulsan al estornudar o toser; también al saludar de mano, beso o abrazo a una persona enferma de una infección respiratoria, según el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Además, las personas pueden contagiarse al tener contacto con superficies contaminadas como mesas, teclados de computadora, artículos deportivos, manijas, barandales, teléfonos, pañuelos desechables y telas.

Por su parte, el SARS-CoV-2 puede propagarse a través de pequeñas partículas líquidas expulsadas por una persona infectada por la boca o la nariz al toser, estornudar, hablar, cantar o respirar, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El hecho de que el COVID-19 y la influenza se puedan transmitir por el aire, las hace más probables de una propagación mayor con respecto a otros microorganismos como el virus Nipah, según el Dr. Alejandro Macías.

¿Cuál es la situación actual de influenza y COVID-19 en México?

La República Mexicana ha registrado 799 casos totales de influenza y 49 de COVID-19, con corte a la SE2 de 2026 (del 11 al 17 de enero), según el Boletín Epidemiológico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SNVE).

En el caso de influenza, México registró 574 de los 799 casos tan sólo en la semana más reciente, mientras que se detectaron 38 de los 49 casos totales de COVID-19 en el mismo lapso.

Cabe destacar que 348 hombres y 451 mujeres han sido víctimas de la influenza; en el caso del COVID-19, 21 hombres y 28 mujeres han sufrido infecciones confirmadas.

El país ya superó el total del año pasado en el mismo período; en 2025 se habían registrado 726 casos de influenza y 47 de COVID-19.

Disponibles vacunas contra ambas enfermedades

La Campaña de Vacunación Invernal 2025-2026, que estará presente hasta el 3 de abril de 2026, es una oportunidad para vacunarse, particularmente contra el COVID-19 e influenza.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) precisa que la vacuna contra COVID-19 e influenza se puede aplicar como parte de la Campaña de Vacunación Invernal en:

Centros de salud estatales

ISSSTE

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

IMSS-Bienestar

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)

Secretaría de Marina (SEMAR)

Puntos de vacunación temporales

La Secretaría de Salud aclara que las dosis contra COVID-19 tienen como objetivo prioritario a:

Niñas y niños menores de cinco años

Personas de 60 años y más

Personas con enfermedades de riesgo y personal de salud

Personas embarazadas

Fuente: Secretaría de Salud (SSA)

La Secretaría de Salud (SSA) informó el 21 de octubre que las vacunas contra COVID-19 que se aplican en la Campaña de Vacunación Invernal 2025-2026, son las elaboradas con tecnología RNA por parte de Moderna y Pfizer.

De esta manera, se aplican dos vacunas monovalentes actualizadas contra nuevas variantes del virus SARS-CoV-2:

Spikevax LP.8.1 de Moderna

de Moderna Comirnaty LP.8.1 de Pfizer-BioNTech

Ambas están dirigidas específicamente contra la variante LP.8.1, una subvariante descendiente del linaje JN.1, considerada actualmente como una de las dominantes en México y otras regiones.

Por otro lado, dentro del Programa de Vacunación Universal (PVU) 2025, la vacuna contra la influenza se aplica de la siguiente manera:

Dos dosis a menores de 6 a 11 meses

a menores de 6 a 11 meses Una dosis a niñas y niños de 12 a 59 meses

a niñas y niños de 12 a 59 meses Una dosis a personas de 60 años y más

a personas de Una dosis a personas de 5 a 59 años consideradas de riesgo

a personas de 5 a 59 años consideradas de riesgo Una dosis a mujeres embarazadas

a mujeres embarazadas Una dosis al personal de salud

En el sector público, la vacuna que se aplica es Mexinvac, una vacuna antigripal tetravalente inactivada, producida en México por BIRMEX en colaboración con Sanofi.

Este biológico protege contra cuatro cepas del virus de la influenza (dos tipo A (H1N1 y H3N2) y dos tipo B) y se aplica una vez por temporada mediante inyección intramuscular o subcutánea, principalmente a población en riesgo como niñas y niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.