UNAM alerta: virus dormido puede activarse y dañar tu piel

GENERANDO AUDIO...

Si tuviste varicela, ten cuidado con esta enfermedad. Foto: Getty images

La varicela es una de las enfermedades más comunes durante la infancia, pero a diferencia de lo que muchos piensan, haberla padecido no significa que el virus desaparezca del organismo. El virus llamado varicela-zóster puede permanecer en estado “dormido” dentro del cuerpo durante años o incluso décadas y al reaparecer provocar una enfermedad diferente, según informa un especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con José Luis Alfredo Mora Guevara, secretario académico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES) UNAM, cuando una persona que tuvo varicela se le reactiva el virus, provoca el herpes zóster, una enfermedad que suele presentarse en la edad adulta.

Se estima que en México ocurren alrededor de 220 mil casos nuevos de herpes zóster por año, principalmente entre personas que pasan de 50 años.

¿Qué es la varicela-zóster?

Cleveland Clinic explica que el virus varicela-zóster es un tipo de virus que causa la varicela, herpes zóster y otras infecciones.

Es virus se aloja en los ganglios del sistema nervioso, que son estructuras formadas por neuronas cuya función principal es recibir y transmitir información sensorial proveniente del cuerpo.

Al ser unas células de larga duración y poca renovación, se vuelven el refugio ideal para el virus.

El sistema inmunológico puede vigilarlo y evitar que se active por años o décadas, pero esto ocurre solo si se mantiene fuerte y sano.

De acuerdo con estudios de hace más de un siglo, médicos observaron que las lesiones del herpes zóster siguen trayectos específicos en la piel y afectan comúnmente solo un lado del cuerpo. Estas zonas corresponden a los dermatomas, regiones conectadas a un nervio sensorial especifico.

Estudios posteriores confirmaron que el virus permanece en las neuronas de los ganglios nerviosos y, al reactivarse, cuando el organismo se debilita, viaja a través de un nervio, provocando inflamación, daño neuronal y dolor intenso.

Cabe subrayar, que el herpes zóster solo puede desarrollarse en personas que hayan tenido varicela, ya que es la reactivación del mismo virus en el sistema nervioso, según José Luis Alfredo Mora Guevara.

¿Cuáles son los síntomas del herpes zóster?

El herpes zóster inicia con una fase prodrómica caracterizada por dolor quemante, hormigueo o picazón en una zona específica del cuerpo, generalmente en el torso, aunque también puede afectar la cara o los ojos.

Días después aparece una erupción rojiza con ampollas llenas de líquido, que siguen el trayecto del nervio afectado y se presentan en un solo lado del cuerpo. Estas lesiones evolucionan hasta formar costras y cicatrizar en un periodo de dos a cuatro semanas.

Cuando el virus afecta el ojo o la punta de la nariz, se considera una forma grave que requiere atención médica inmediata, ya que puede provocar:

Inflamación de la córnea (queratitis)

Uveítis o glaucoma

Pérdida de la visión, parcial o irreversible

Durante el brote, el dolor puede ser intenso y persistente, incluso ante estímulos leves como el roce de la ropa.

Neuralgia posherpética y otros riesgos

En la mayoría de los casos, el dolor desaparece al sanar la piel. Sin embargo, algunas personas (especialmente adultos mayores) pueden desarrollar neuralgia posherpética, un dolor crónico que puede durar meses o años.

En casos graves, también puede presentarse parálisis facial debido al daño en los nervios.

El riesgo aumenta cuando el sistema inmunológico se debilita por factores como:

Enfermedades como cáncer o VIH

o Tratamientos inmunosupresores

Envejecimiento

Estrés físico o emocional

Enfermedades crónicas como diabetes mal controlada

¿Cómo se puede prevenir el herpes zóster?

La forma más eficaz de prevenir el herpes zóster es la vacunación, especialmente en adultos mayores de 50 años o personas con factores de riesgo.

Existen dos vacunas principales:

Zostavax : contiene virus vivos atenuados, pero su efectividad disminuye con el tiempo y actualmente se utiliza menos

: contiene virus vivos atenuados, pero su efectividad disminuye con el tiempo y actualmente se utiliza menos Shingrix: vacuna recombinante con una eficacia cercana al 90 %, recomendada actualmente. Se aplica en dos dosis, incluso en personas que ya tuvieron la enfermedad

Diagnóstico y tratamiento oportuno

El diagnóstico del herpes zóster suele ser clínico, basado en los síntomas y la apariencia de las lesiones, especialmente por su distribución unilateral en los dermatomas.

En casos atípicos, pueden realizarse pruebas como la PCR (reacción en cadena de la polimerasa) para detectar el material genético del virus.

El tratamiento con antivirales es más efectivo si se inicia dentro de las primeras 72 horas tras la aparición de las lesiones, ya que reduce la duración del brote, el dolor y el riesgo de complicaciones.

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.