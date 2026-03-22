Sarampión supera los 14 mil casos en México; acumula 35 muertes

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Los fallecimientos se concentran en 10 estados. Foto: Getty Images

México acumula 14 mil 36 casos confirmados acumulados de sarampión, así como 35 fallecimientos, desde la fecha de inicio de exantema, informaron autoridades federales.

Según datos del Informe diario del brote de sarampión en México, con corte al 20 de marzo de 2026, se han notificado 35 mil 197 casos probables.

Mientras que en el acumulado de los casos confirmados 2025–2026, los 32 estados han notificado casos distribuidos en 443 municipios.

Por otro lado, el grupo de edad con el mayor número de casos es de 1 a 4 años, mil 856 casos; seguido del grupo de 25 a 29 años, con mil 648 contagios; y el de 5 a 9 años, que registra mil 627 casos.

Mientras que la tasa de incidencia más elevada se presenta en los menores de un año con 68.47 casos por cada 100 mil habitantes, seguido del grupo de 1 a 4 años y 5 a 9 años, con tasas de 21.66 y 15.37 respectivamente.

¿Qué estados reportan muertes por sarampión en México?

Los 35 fallecimientos confirmados por sarampión, en el periodo 2025-2026, se reportan en 10 estados del país:

Chihuahua, 21

Jalisco, 4

Ciudad de México, 2

Durango, 2

Sonora, 1

Michoacán, 1

Tlaxcala, 1

Chiapas, 1

Guerrero, 1

Sinaloa, 1

¿Cuántos casos confirmados de sarampión se registran en 2026?

Durante los primeros meses de este año, las autoridades federales reportan 7 mil 584 contagios de sarampión, distribuidos de la siguiente manera:

Jalisco, 4 mil 439

Chihuahua, 38

Chiapas, 650

Ciudad de México, 563

Michoacán, 140

Guerrero, 92

Sinaloa, 252

Sonora, 168

Estado de México, 239

Durango, 178

Puebla, 186

Colima, 87

Quintana Roo, 106

Tabasco, 86

Coahuila, 8

Baja California, 26

Nuevo León, 45

Querétaro, 35

Nayarit, 39

Veracruz, 44

Morelos, 16

Tlaxcala, 39

Oaxaca, 24

Zacatecas, 1

Yucatán, 21

Baja California Sur, 12

San Luis Potosí, 11

Campeche, 3

Hidalgo, 16

Aguascalientes, 13

Tamaulipas, 0

Guanajuato, 7

Llamado a vacunarse contra el sarampión

Ante el incremento de contagios, el Gobierno de México reiteró el llamado a la población a vacunarse para prevenir la enfermedad.

La vacuna contra el sarampión está disponible para personas de 6 meses a 49 años, y puede localizarse mediante el mapa digital habilitado por las autoridades en el sitio dondemevacuno.salud.gob.mx, donde se muestran los centros de vacunación disponibles, direcciones y horarios.

El avance del brote mantiene la vigilancia epidemiológica activa en todo el país, especialmente en un año clave para México por la celebración del Mundial de 2026, que atraerá a millones de visitantes internacionales.

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