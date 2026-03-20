¿Te sientes triste o cansado? Las redes sociales estarían haciendo menos felices a los jóvenes

Las redes sociales han causado una disminución de felicidad y bienestar alrededor del mundo. De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Felicidad 2026, elaborado por el Centro de Investigación sobre el Bienestar de la Universidad de Oxford junto con Gallup y la ONU, el uso intensivo de estas plataformas podría estar relacionado con una disminución de alegría, especialmente entre los jóvenes.

En regiones como Norteamérica y Europa Occidental, los niveles de bienestar juvenil han caído en los últimos 15 años, justo en el mismo periodo en el que el uso de redes sociales se disparó.

Uso excesivo de redes sociales reduce la felicidad

En una prueba PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) donde se analizaron a 15 jóvenes de 47 países, se descubrió que los jóvenes que utilizan redes sociales más de siete horas al día reportan niveles de bienestar significativamente más bajos en comparación con quienes las usan menos de una hora.

Esta diferencia es especialmente marcada en mujeres jóvenes de Europa Occidental, donde la caída en la satisfacción con la vida es casi el doble que en otras regiones. En hombres, el efecto también existe, aunque es menos pronunciado.

En Estados Unidos, muchos jóvenes admitieron que preferirían que las redes sociales no existieran

Por su parte, en Latinoamérica, los niveles de bienestar juvenil se mantienen altos en aquellos usuarios que usan redes sociales enfocadas en la comunicación. Mientras que aquellos que consumen plataformas dominadas por algoritmos e influencers suelen tener efectos negativos en la felicidad.

Entonces, ¿son las redes sociales las culpables de la infelicidad?

El informe concluye que no se puede culpar únicamente a las redes sociales de la caída en la felicidad. Factores como el contexto social, económico y cultural también influyen.

Sin embargo, sí hay una constante, ya que el uso excesivo, especialmente pasivo (consumir contenido sin interactuar), está vinculado con peores niveles de bienestar. Esto se debe a fenómenos como la comparación social, impulsada por contenidos visuales y estilos de vida idealizados.

Ante este panorama, algunos países ya han comenzado a tomar medidas. En diciembre de 2025, Australia elevó la edad mínima para usar redes sociales de 13 a 16 años.

Por su parte, en México si bien no existen acciones legales o programas sociales para prevenir la infelicidad causada por redes sociales, recientemente se firmó un acuerdo con diversas plataformas digitales para combatir la violencia en línea, especialmente contra mujeres y jóvenes.

Este convenio, impulsado por autoridades federales, busca fortalecer los mecanismos de denuncia, mejorar la moderación de contenidos y reducir prácticas como el acoso, la difusión de material íntimo sin consentimiento y los discursos de odio en internet.

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