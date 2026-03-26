“Será Viral”: Autoridades niegan información sobre derrame en Veracruz y Tabasco, pero la mancha es visible en el Golfo de México

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El derrame de hidrocarburos en el Golfo de México ha generado alarma nacional por sus posibles impactos ambientales y económicos. ¿Se trata realmente de un megaderrame o de un evento regional de gran magnitud?

En este episodio de Será Viral, especialistas analizan imágenes satelitales, cifras preliminares y la respuesta de las autoridades ante una contingencia que ya afecta a varios estados del país.

Algunas de las interrogantes más importantes que se abordan son: cómo se originó la mancha petrolera, qué tan extensa es, cuántos barriles podrían haber llegado a las costas y cuáles serían las consecuencias para el ecosistema marino y las comunidades costeras.

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