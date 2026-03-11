“Será Viral”: Feminicidios acechan a universitarias en Morelos

GENERANDO AUDIO...

La inseguridad dentro y fuera de los espacios universitarios se ha convertido en una preocupación constante para las estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). En este episodio de “Será Viral“, se analiza el contexto de violencia que enfrenta la comunidad universitaria, donde incluso se han registrado dos feminicidios que han encendido las alertas entre alumnas y colectivas feministas.

La integrante del colectivo “Morras contra la Violencia Institucional”, Zayra Hernández, junto con la doctora Blanca Ivonne Olvera, abogada penalista por la Facultad de Derecho de la UNAM, reflexionan sobre las posibles causas de la violencia institucional, la falta de mecanismos de protección efectivos y los retos que enfrentan las mujeres para denunciar agresiones.

Durante la conversación se abordan temas como la responsabilidad de las instituciones, los obstáculos en el acceso a la justicia y las estrategias necesarias para garantizar la seguridad de las mujeres dentro de las universidades.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.