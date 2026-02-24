“Será Viral”: Con la caída del “Mencho”, no se termina el cártel Jalisco Nueva Generación

GENERANDO AUDIO...

El abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, tras un operativo del Ejército mexicano en la sierra de Jalisco, desató una ola de violencia atribuida al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El saldo oficial reportado fue de 60 muertos, 20 heridos, 85 narcobloqueos en al menos 20 estados y decenas de comercios incendiados.

El tema fue analizado en un episodio más de Será Viral, donde participaron el ingeniero Facundo Rosas, excomisionado de la Policía Federal, y el Dr. Víctor Manuel Sánchez, especialista en seguridad pública y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, quienes advirtieron sobre los riesgos de reconfiguración del grupo criminal.

CJNG tras la muerte del Mencho: violencia y reconfiguración

El ingeniero Facundo Rosas explicó que el tamaño del CJNG quedó expuesto tras la reacción violenta.

“Hablar de que tiene presencia en más de 40 países, pues es un indicador del alcance de esta organización que difícilmente va a dejar de operar solo porque está hoy fuera de circulación uno de sus líderes”.

Añadió que lo ocurrido horas después del operativo muestra “de qué tamaño es el problema que tendrán que enfrentar las autoridades”.

Por su parte, el Dr. Víctor Manuel Sánchez advirtió que el escenario es incierto y que podría venir una disputa interna.

“Hay un riesgo latente… una fragmentación sí veríamos un incremento sostenido en el tiempo de la violencia en distintas regiones del país”.

El académico detalló que al menos cinco liderazgos visibles podrían disputar el control del CJNG, lo que abriría distintos escenarios, desde una transición ordenada hasta una confrontación interna.

Rosas también señaló que el crecimiento del grupo se dio por omisiones en la aplicación de la ley.

“Se dejó de aplicar la ley, perdió vigencia el Estado de derecho y se cedieron territorios”.

Ambos coincidieron en que el golpe es relevante, pero no definitivo. Sánchez lo definió en una palabra como “logro”, mientras que Rosas habló de “oportunidad”.

Las autoridades federales deberán ahora contener posibles brotes de violencia y evitar que la reconfiguración del CJNG impacte más regiones del país.

