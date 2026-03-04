“Será Viral”: Difunden miles de fotografías íntimas en chats, ¿quiénes son las víctimas?

GENERANDO AUDIO...

En un nuevo episodio de “Será Viral”, se denunció un caso en Hidalgo por la difusión de fotografías íntimas de mujeres y menores de edad en grupos de Telegram y WhatsApp, presuntamente vinculados con Ixmiquilpan. En la conversación participaron la diputada local Monserrat Hernández Pérez y Valeria Martínez Mondragón, abogada y defensora de Derechos Digitales, quienes explicaron qué se sabe del caso y qué podrían hacer las víctimas.

Durante el programa se planteó la dimensión del problema y la ruta legal. La diputada señaló que este tipo de prácticas se han normalizado, mientras que la abogada explicó cómo se tipifica el delito en el estado y advirtió sobre vacíos legales, sobre todo cuando se habla de inteligencia artificial.

La diputada Monserrat Hernández Pérez afirmó que el objetivo principal es poner el tema sobre la mesa y frenar la normalización de la violencia digital. “Si no lo nombramos es como si no existiera”, dijo, al explicar por qué llevó el asunto al Congreso local.

Hernández Pérez detalló que el caso fue denunciado primero en el municipio: “La denuncia se hizo previamente por un regidor en el municipio de Ixmiquilpan y yo lo retomé en el Congreso del Estado”. También señaló que ya hay avances en la vía legal: “Ya iniciamos las carpetas correspondientes, ya se le está dando seguimiento”.

Sobre la gravedad del contenido, la diputada advirtió que si hay material de menores de edad el asunto escala: “Al encontrarse fotografías o contenido de menores de edad, estuviéramos incurriendo en pornografía infantil”, y agregó que es un delito con sanciones “hasta de más de 20 años”, según expuso en el episodio.

Delitos contra la intimidad sexual: qué dice el Código Penal de Hidalgo

Valeria Martínez Mondragón explicó que en Hidalgo existe un delito específico: “Revisando el Código Penal del Estado de Hidalgo, existe un delito que se llama delitos contra la intimidad”. Añadió que se configura cuando se generan o se comparten imágenes íntimas sin permiso: “También existe la posibilidad de crear este delito cuando compartes estas fotografías”.

La abogada hizo un señalamiento clave sobre el reto tecnológico: “En el estado de Hidalgo todavía no se contempla el uso de inteligencia artificial” para crear este tipo de imágenes, por lo que, si se comprobara que son falsas o generadas, “ya no podríamos nosotros iniciar las denuncias” bajo esa figura, como lo explicó durante el episodio.

Qué pueden hacer las víctimas y por qué importa denunciar

Martínez Mondragón insistió en un mensaje directo para quienes se reconocen como víctimas: “No es su culpa”. Y recomendó una ruta de ayuda ligada a la Ley Olimpia: “En Ley Olimpia tenemos un chatbot que se llama OlympIA”, el cual, dijo, puede orientar a víctimas sobre qué hacer ante la difusión de contenido íntimo.

En el cierre del episodio, ambas invitadas resumieron el caso en una palabra. Valeria lo definió como “Triste”, y la diputada como “Injusto”. Mientras tanto, la investigación continúa en Hidalgo con el seguimiento de las denuncias y el llamado a reforzar leyes frente a nuevas formas de violencia digital.

