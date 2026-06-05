“Será Viral”: Guardia Nacional en carreteras, ¿más seguridad o más poder?

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El nuevo reglamento de la Guardia Nacional en carreteras abrió un intenso debate entre especialistas en seguridad.

Mientras algunos consideran que las nuevas facultades permitirán fortalecer la prevención del delito y mejorar el control en las vías federales, otros advierten riesgos de burocracia, corrupción y posibles abusos contra transportistas y ciudadanos.

En este episodio de Será Viral, Juan Rivas conversa con el especialista en seguridad para transporte de carga, Héctor Romero, y con el experto en seguridad nacional, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, quienes exponen visiones encontradas sobre el papel que debe desempeñar la Guardia Nacional en las carreteras mexicanas.

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