Será Viral | Obras del Mundial 2026 en CDMX: expertos cuestionan gasto de 23 mil mdp

| 19:40 | Juan Rivas | Uno TV

Las obras realizadas en la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026 enfrentan fuertes cuestionamientos por parte de especialistas en urbanismo, quienes consideran que la inversión superior a los 23 mil millones de pesos no se ha traducido en mejoras estructurales para la capital.

Durante el programa “Será Viral”, el especialista en políticas públicas urbanas, Roberto Remes, y el arquitecto y urbanista Horacio Urbano analizaron el impacto de los proyectos impulsados con motivo de la Copa del Mundo y coincidieron en que faltó planeación integral para aprovechar el evento como una oportunidad de transformación urbana.

“No es un tema de gustos. Tendría que haberse presentado un proyecto integral para entender cuál sería la imagen urbana que se quería construir”.

Horacio Urbano, arquitecto y urbanista

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