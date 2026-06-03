Será Viral | Obras del Mundial 2026 en CDMX: expertos cuestionan gasto de 23 mil mdp

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Las obras realizadas en la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026 enfrentan fuertes cuestionamientos por parte de especialistas en urbanismo, quienes consideran que la inversión superior a los 23 mil millones de pesos no se ha traducido en mejoras estructurales para la capital.

Durante el programa “Será Viral”, el especialista en políticas públicas urbanas, Roberto Remes, y el arquitecto y urbanista Horacio Urbano analizaron el impacto de los proyectos impulsados con motivo de la Copa del Mundo y coincidieron en que faltó planeación integral para aprovechar el evento como una oportunidad de transformación urbana.