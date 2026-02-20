“Será Viral”: Aranza se autodefine therian y rechaza que implique algún trastorno mental

GENERANDO AUDIO...

La comunidad Therian volvió a encender el debate en redes sociales por ello en este programa de Será Viral participa la joven, Aranza Márquez, que se identifica como therian, y el psicólogo Juan Martín Pérez García hablaron del tema y aclararon dudas. La conversación se centró en qué significa ser therian, si es una moda y si existe algún riesgo para la salud mental.

El fenómeno ha generado críticas, burlas y hasta desinformación en plataformas digitales. Mientras algunos lo ven como una tendencia juvenil, especialistas señalan que es una expresión identitaria que no implica un trastorno psicológico.

Therian: identidad, polémica y desinformación

Aranza explicó que un therian es una persona que siente una conexión espiritual con un animal, pero aclaró que no se trata de creerse uno.

“Los teriant son personas que sienten una conexión espiritual con un animal. Normalmente esto ocurre porque sienten que en su vida pasada fueron un animal o tuvieron una conexión con un animal, pero eso no significa que se identifiquen como un animal o se crean animales como muchos dicen”.

También diferenció a los therians de otras comunidades como los furros o quienes practican quadrobics por diversión.

“Un teran no puede elegir qué animal le gustaría ser porque eso no lo pueden elegir. Es algo que simplemente pasa espiritualmente. Los furros lo viven más como un hobby, un teran es como una identidad, es parte de ellos”.

Sobre las críticas en redes, Aranza fue directa:

“Las personas van a criticar todo lo que hagas y yo digo que si te van a criticar, pues mínimo que te diviertas un poco, ¿no? Que hagas lo que te gusta, porque al final tienes que elegir si vas a satisfacer a la sociedad o a ti como persona”.

Juan Martín Pérez: no es un trastorno mental

El psicólogo Juan Martín Pérez García explicó que los estudios académicos no clasifican el ser therian como un problema de salud mental.

“Los estudios y la evidencia académica muestran que esto no es un tema de salud mental. Para identificar un riesgo tendría que haber cambios de conducta abruptos, aislamiento o autolesiones, pero eso aplica para cualquier situación”.

También llamó a evitar el estigma y el llamado “pánico moral adulto”.

“Tenemos la obligación de respetar, de escuchar y de no dañar. Hay que tener mucho cuidado de no ser parte de la desinformación”.

Ambos coincidieron en que la adolescencia es una etapa clave de construcción de identidad y que el respeto es fundamental.

Por ahora, el debate sobre los therians sigue creciendo en redes sociales, entre críticas, apoyo y mucha discusión.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.