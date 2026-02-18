“Será Viral”: Tras una pelea escolar en Tláhuac, CDMX, Jeremy lucha por su vida

GENERANDO AUDIO...

El caso de violencia escolar en Tláhuac volvió a encender la alerta sobre lo que ocurre dentro y fuera de las secundarias en México. La agresión contra Jeremy, quien fue apuñalado por otro adolescente afuera de la Secundaria Diurna 324 en la Ciudad de México, desató un debate nacional sobre el papel de la familia, la escuela y el Estado.

Especialistas coincidieron en esta entrega de “Será Viral”, que no se trata de un hecho aislado. La discusión se centró en el trasfondo social, las fallas estructurales y las posibles soluciones ante un problema que, como señalaron, se repite con frecuencia en distintos niveles educativos.

Kevin Zapata Celestino, investigador de la London School of Economics, afirmó que “definitivamente no es un problema aislado”, sino un fenómeno “crónico” que reaparece cada cierto tiempo en el país. Recordó otros casos recientes de agresiones graves entre estudiantes y señaló que existe una “reproducción de la violencia en todos los niveles educativos”.

Sobre la responsabilidad familiar, fue claro: “Tenemos padres disfuncionales creando hijos disfuncionales”, aunque matizó que no se trata de culpar únicamente a los padres, sino de entender que hay un problema “psicosocial, social y estructural”. También advirtió que la ausencia de comunidad y autoridad pesa en estos casos: “La sociedad está ausente y esa ausencia pesa”.

En cuanto a las posibles soluciones, Zapata Celestino propuso evitar enfoques meramente punitivos y optar por “prácticas restaurativas”, al recordar que se trata de un menor de edad que incluso podría ser también víctima de su entorno. En una palabra, definió el caso como “doloroso”.

Por su parte, Alfredo Nateras Domínguez, antropólogo de la Universidad Autónoma Metropolitana, explicó que el problema “trasciende a los espacios educativos” y está ligado a crisis familiares, violencia social y estructuras como el patriarcado. Señaló que en estos hechos se exalta una masculinidad basada en dominio y poder, alimentada por el entorno.

Nateras también alertó sobre la ausencia del Estado y sus instituciones, lo que abre paso a reacciones como intentos de linchamiento. Coincidió en que las respuestas punitivas no resuelven el fondo del problema y propuso fortalecer la cultura, el arte y la construcción de ciudadanía desde la infancia. En una palabra, calificó lo ocurrido como “lamentable”.

