“Será Viral”: Hay un agresor sexual en MORENA, todos guardan silencio

En este episodio de Será Viral se abordó el caso que Uno TV destapó de Diana, una mujer del Estado de México que denunció por violación a Juan José N., consejero de Morena en Naucalpan, y que después fue detenida y vinculada a proceso tras acusaciones en su contra. A partir de este hecho, el programa abrió el debate sobre presuntos silencios institucionales cuando los señalados por agresión sexual son figuras cercanas al poder.

Para analizar el tema participaron Carolina Solís, periodista reconocida por sus publicaciones con perspectiva de género y derechos humanos, y la doctora Lisbeth Padilla Sanabria, abogada penalista. Ambas ofrecieron un enfoque crítico sobre el contexto político y legal que rodea este tipo de casos.

Carolina Solís señaló que existe un patrón recurrente cuando surgen denuncias contra actores políticos. Recordó casos como los de Cuauhtémoc Blanco y Félix Salgado Macedonio, y cuestionó lo que describió como un “silencio” dentro del partido señalado. También puso sobre la mesa la contradicción entre el discurso de “llegamos todas” y la falta de posicionamientos claros ante acusaciones de violencia sexual. Para la periodista, el silencio institucional también representa una postura política.

Además, Solís destacó que México enfrenta altos niveles de impunidad y que denunciar a una figura con poder puede convertirse en un proceso desgastante para las víctimas. Subrayó la importancia de la presión social y mediática, incluso desde espacios digitales, como herramienta para visibilizar casos y exigir investigaciones. En una palabra, definió la situación como “pactos”.

Por su parte, la doctora Lisbeth Padilla explicó que, en el caso de Diana, la carpeta por delitos sexuales debería judicializarse con base en peritajes y datos de prueba. Señaló que la rapidez con la que se actuó en contra de la denunciante contrasta con la falta de avances en la denuncia por violación. Padilla habló de corrupción e impunidad como factores que afectan el acceso a la justicia, especialmente cuando hay poder político de por medio.

El programa cerró con un llamado a no dejar solos estos casos y a mantener la discusión pública activa, destacando la necesidad de presión social para que las autoridades investiguen y definan responsabilidades conforme a la ley.

