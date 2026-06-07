Alerta sísmica: suman mil 546 réplicas tras temblor de 5.6 en Pinotepa Nacional

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Repliegue durante sismo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Desde el día que se originó, el sismo de 5.6 registrado en Pinotepa Nacional ha generado un total de mil 456 réplicas. El Servicio Sismológico Nacional compartió esta información y añadió que la réplica de mayor intensidad fue de magnitud 4.1.

Van mil 456 réplicas del sismo 5.6 en Pinotepa Nacional

El pasado lunes 4 de mayo se registró un sismo de magnitud 5.6 con epicentro a 24 kilómetros al oeste de Pinotepa Nacional, en Oaxaca. Este movimiento fue perceptible en varios estados del país, incluyendo la Ciudad de México donde se activó la alerta sísmica.

En su momento Protección Civil informó que no se presentaron daños después del sismo. Aunque no hubo daños materiales, si se han registrado más de mil réplicas desde que ocurrió hace más de un mes.

El Servicio Sismológico Nacional informó que hasta las 8:00 horas de este domingo 7 de junio se han registrado un total de mil 456 réplicas del sismo en Pinotepa Nacional; la réplica de mayor intensidad fue de magnitud 4.1.

¿Qué es una réplica?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que las réplicas suceden cuando las rocas entran en un proceso de reacomodo luego de un sismo de magnitud considerable, lo que genera una serie de temblores en la misma región geográfica.

Los expertos mencionan que no es posible determinar la cantidad exacta de réplicas que surgirán tras un temblor, ni por cuánto tiempo seguirán ocurriendo

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