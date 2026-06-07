Tras temblor de 5.2 en Guerrero, van 56 sismos este sábado en distintos estados

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Sismos registrados. Imagen ilustrativa: Getty

Tras el sismo de magnitud 5.2, registrado el pasado viernes 5 de junio en Ometepec, Guerrero, los movimientos telúricos han continuado a lo largo de este sábado, como lo reportó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con lo informado por el Sismológico en su reporte vespertino, este sábado se registraron 56 sismos. El mayor de ellos se registró en Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una magnitud de 4.3.

Reporte vespertino de sismicidad 2026-06-06 que incluye todos los sismos localizados de magnitud menor de 4.0 actualizado hasta las 17:00 horas, disponible en: https://t.co/MmEswi0AEk — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 7, 2026

Sismos continuaron en Guerrero

Guerrero, al ser uno de los estados con mayor actividad sísmica, registró varios movimientos telúricos a lo largo de este 6 de junio, tras el sismo suscitado el día de ayer. De acuerdo con el SSN, fueron 14 temblores, el mayor de ellos con una magnitud de 3.8 en San Marcos.

Por su parte, en Ometepec, epicentro del sismo de 5.2 de este viernes, se registraron tres nuevos sismos, con magnitudes de 3.3, y dos de 3.2.

Se registraron temblores en 11 estados

Asimismo, de acuerdo con el reporte del Sismológico Nacional, 11 estados, además de Guerrero, registraron sismos desde las primeras horas de este sábado. El mayor de ellos, reportado en Chiapas la noche de este 6 de junio.

Preliminar: SISMO Magnitud 4.3 Loc. 278 km al SURESTE de CD HIDALGO, CHIS 06/06/2026 20:28:59 Lat 13.74 Lon -89.76 Pf 51 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 7, 2026

Oaxaca:

Dos en Puerto Escondido : magnitudes 3.7 y 3.5

: magnitudes 3.7 y 3.5 Tres en Pinotepa Nacional : magnitudes 3.0, 3.2 y 3.6

: magnitudes 3.0, 3.2 y 3.6 Salina Cruz registró tres: 3.6, 3.9 y 3.7 de magnitudes

registró tres: 3.6, 3.9 y 3.7 de magnitudes Unión Hidalgo con dos: 3.2 y 3.6

con dos: 3.2 y 3.6 Río Grande: uno de 3.6

Chiapas

Dos en Ciudad Hidalgo : 4.3 (el de mayor intensidad) y 4.0

: 4.3 (el de mayor intensidad) y 4.0 Dos en Cintalapa : 3.5 y 3.3

: 3.5 y 3.3 Pijijiapan : 3.9

: 3.9 Arriaga: 3.7

Jalisco

Cuatro registrados en Cihuatlan : magnitudes de 4.0, 3.5, 3.7 y 3.4

: magnitudes de 4.0, 3.5, 3.7 y 3.4 Uno en Casimiro Castillo: 3.5

Veracruz

Dos en Jaltipan de Morelos : magnitudes de 3.4 y 3.3

: magnitudes de 3.4 y 3.3 Dos en Las Choapas : ambos de 3.9

: ambos de 3.9 Uno en Sayula de Alemán: 3.5

Baja California Sur

Cinco en San José del Cabo : 1.8, 2.3, 1.6, 2.3 y 2.5

: 1.8, 2.3, 1.6, 2.3 y 2.5 Uno en Santa Rosalía: 3.4

Los demás movimientos se registraron en Guaymas, Sonora, de 3.5; Escuinapa, Sinaloa, de 3.5; Acatlán, Puebla, de 3.1; Nueva Italia, Michoacán, de 3.7; en Colima, uno de 3.7 y otro de 2.6 en Tecomán y Villa de Álvarez, respectivamente; por último, uno de magnitud 3.0 en San Felipe, Baja California.

Sismos no pueden predecirse

De esta forma, te recordamos que los sismos no pueden ser predichos, por lo que pueden ocurrir cualquier día, en cualquier momento del día. Por ello, las autoridades hacen un llamado a contar con un plan de evacuación y de emergencia ante posibles temblores de mayor magnitud.

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