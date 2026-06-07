Tras temblor de 5.2 en Guerrero, van 56 sismos este sábado en distintos estados
Tras el sismo de magnitud 5.2, registrado el pasado viernes 5 de junio en Ometepec, Guerrero, los movimientos telúricos han continuado a lo largo de este sábado, como lo reportó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
De acuerdo con lo informado por el Sismológico en su reporte vespertino, este sábado se registraron 56 sismos. El mayor de ellos se registró en Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una magnitud de 4.3.
Sismos continuaron en Guerrero
Guerrero, al ser uno de los estados con mayor actividad sísmica, registró varios movimientos telúricos a lo largo de este 6 de junio, tras el sismo suscitado el día de ayer. De acuerdo con el SSN, fueron 14 temblores, el mayor de ellos con una magnitud de 3.8 en San Marcos.
Por su parte, en Ometepec, epicentro del sismo de 5.2 de este viernes, se registraron tres nuevos sismos, con magnitudes de 3.3, y dos de 3.2.
Se registraron temblores en 11 estados
Asimismo, de acuerdo con el reporte del Sismológico Nacional, 11 estados, además de Guerrero, registraron sismos desde las primeras horas de este sábado. El mayor de ellos, reportado en Chiapas la noche de este 6 de junio.
Oaxaca:
- Dos en Puerto Escondido: magnitudes 3.7 y 3.5
- Tres en Pinotepa Nacional: magnitudes 3.0, 3.2 y 3.6
- Salina Cruz registró tres: 3.6, 3.9 y 3.7 de magnitudes
- Unión Hidalgo con dos: 3.2 y 3.6
- Río Grande: uno de 3.6
Chiapas
- Dos en Ciudad Hidalgo: 4.3 (el de mayor intensidad) y 4.0
- Dos en Cintalapa: 3.5 y 3.3
- Pijijiapan: 3.9
- Arriaga: 3.7
Jalisco
- Cuatro registrados en Cihuatlan: magnitudes de 4.0, 3.5, 3.7 y 3.4
- Uno en Casimiro Castillo: 3.5
Veracruz
- Dos en Jaltipan de Morelos: magnitudes de 3.4 y 3.3
- Dos en Las Choapas: ambos de 3.9
- Uno en Sayula de Alemán: 3.5
Baja California Sur
- Cinco en San José del Cabo: 1.8, 2.3, 1.6, 2.3 y 2.5
- Uno en Santa Rosalía: 3.4
Los demás movimientos se registraron en Guaymas, Sonora, de 3.5; Escuinapa, Sinaloa, de 3.5; Acatlán, Puebla, de 3.1; Nueva Italia, Michoacán, de 3.7; en Colima, uno de 3.7 y otro de 2.6 en Tecomán y Villa de Álvarez, respectivamente; por último, uno de magnitud 3.0 en San Felipe, Baja California.
Sismos no pueden predecirse
De esta forma, te recordamos que los sismos no pueden ser predichos, por lo que pueden ocurrir cualquier día, en cualquier momento del día. Por ello, las autoridades hacen un llamado a contar con un plan de evacuación y de emergencia ante posibles temblores de mayor magnitud.
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