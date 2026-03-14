Microsismo de 2.3 se reporta en la alcaldía Álvaro Obregón

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La noche de este 13 de marzo, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que un microsismo de magnitud 2.3 se registró en la alcaldía Álvaro Obregón, en a Ciudad de México (CDMX). El movimiento ocurrió de manera local y fue reportado como una ligera vibración.

De acuerdo con el reporte del SSN, el movimiento telúrico se detectó a las 19:45 con una latitud de 19.37, longitud de -99.23 y profundidad de 2 kilómetros.

El organismo científico ha señalado que este tipo de eventos, conocidos como microsismos, suelen tener magnitudes menores a 3.0 y ocurren por fallas locales dentro del Valle de México. Debido a su profundidad reducida, generalmente se perciben únicamente en colonias cercanas al punto de origen.

Hasta el momento, autoridades de la CDMX no han informado afectaciones estructurales ni daños derivados de este microsismo.

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