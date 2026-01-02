Sismo hoy 2 de enero en San Marcos, Guerrero: ve últimas noticias, videos e información en vivo
Un sismo hoy viernes 2 de enero se registró la mañana en Guerrero, con epicentro en San Marcos, lo que activó la alerta sísmica y los protocolos de Protección Civil en distintas zonas del país. Autoridades federales y estatales mantienen el monitoreo y emiten información conforme avanzan las últimas noticias en vivo sobre posibles afectaciones.
Sismo hoy 2 de enero en San Marcos, Guerrero: minuto a minuto en vivo
Van 273 réplicas del sismo de magnitud 6.5
Hasta las 10:00 horas del 2 de enero de 2026, se registraron 273 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, la mañana de este mismo día. De acuerdo con el reporte, la réplica de mayor magnitud fue de 4.2.
Daños en Chilpancingo, Guerrero
Alcalde de Chilpancingo, Gustavo Alarcón Herrera, señala que hasta el momento sólo reportan daños materiales en la capital por el momento.
Gobernadora de Guerrero da informe de daños tras el sismo de esta mañana
Confirma la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, que el video que circula sobre la presunta caída del plafón del techo en la torre de control de aeropuerto de Acapulco NO corresponde al evento de hoy.
Se registra en réplica
Se registró un nuevo movimiento telúrico, el cual fue identificado como una réplica del sismo ocurrido previamente en Guerrero. Autoridades mantienen el monitoreo y piden a la población permanecer atenta a información oficial.
Reportan una muerte por sismo
Se reportó el fallecimiento de una persona por caída durante el sismo en el cruce de Obrero Mundial y Aragón, en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez.
De acuerdo con el reporte, una usuaria informó que su esposo cayó de unas escaleras al momento del movimiento telúrico. Al sitio acudieron la unidad MX-443 y la Unidad Médica 695 del CRUM, que valoró a un masculino de 67 años, quien fue diagnosticado con ausencia de signos vitales. El reporte tuvo origen en el 911.
Hasta las 09:00 horas del 2 de enero de 2026, se registraron 151 réplicas del sismo de magnitud 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero, la mañana de este mismo día. De acuerdo con el reporte, la réplica de mayor intensidad alcanzó una magnitud de 4.2.
Daños en el piso del Lobby del hotel Emporio en Acapulco
Se reportaron daños en el piso del lobby del hotel Emporio, en Acapulco, tras el sismo, sin que hasta el momento se informara sobre personas lesionadas.
En Cuauhtémoc, CDMX
Tras el sismo magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, la alcaldía Cuauhtémoc informa que personal de Protección Civil atendió a dos personas por crisis nerviosa.
Las atenciones se efectuaron en las colonias Condesa y Guerrero; además se recibió el reporte de dos fugas de gas en Tlatelolco y Santa María la Ribera.
Como parte de la supervisión instruida por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, también se revisan inmuebles en Tlatelolco y la Doctores.
Se cae semáforo en CDMX
Personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC acudió a la esquina de las calles Rebsamen y Morena, en la colonia Narvarte Poniente, de la alcaldía Benito Juárez, para retirar un semáforo que se cayó tras el sismo de esta mañana; no se reportaron daños, ni personas lesionadas.
Deslaves en la autopista Acapulco–Cuernavaca
Se emitió alerta en la autopista Acapulco–Cuernavaca debido a los efectos del sismo, ya que se reportaron deslaves en distintos tramos: en el kilómetro 343 con dirección a Cuernavaca, en el kilómetro 335 rumbo a Acapulco, además de retención vehicular por deslave en el kilómetro 327 y múltiples piedras sobre la carpeta asfáltica en el kilómetro 319. Autoridades pidieron extremar precauciones, reducir la velocidad y atender las indicaciones oficiales.
En CDMX hubo afectaciones
Caída de árbol en Monrovia entre. E. Zapata y Emperadores. Además de daños leves en el Hospital General, con grietas.
Otro de los daños se registró en la calle Artículo 123, cuando usuarios de varios edificios se encontraban desalojando tras el sismo y fueron sorprendidos por un flamazo. El incidente no pasó a mayores, ya que bomberos acudieron de inmediato para atender la situación.
Afectaciones en Acapulco
Durante el sismo, huéspedes salieron del hotel Emporio tras el gran susto que se llevaron los vacacionistas en las costas de Acapulco.
Suspenden mañanera
La presidenta Claudia Sheinbaum suspendió la mañanera para llevara a cabo los protocolos por el sismo. Así salió la mandataria de Palacio Nacional.
Posteriormente, la presidenta tuvo contacto con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien le informó que llamó a consejo de Protección Civil
Sismo de 6.5
Un sismo de magnitud 6.5 se registró la mañana de este 2 de enero de 2026, con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, de acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional. El movimiento ocurrió a las 07:58:15 horas, con latitud 16.70, longitud -99.49 y una profundidad de 10 kilómetros.
Alertas por sismo
A las 7:58 de la mañana la notificación de la alerta llegó a los celulares, emitiendo un sonido fuerte. Tras un breve instante, el movimiento comenzó. De igual forma, los altavoces en las calles sonaron.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.