Reportan una muerte por sismo

Se reportó el fallecimiento de una persona por caída durante el sismo en el cruce de Obrero Mundial y Aragón, en la colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con el reporte, una usuaria informó que su esposo cayó de unas escaleras al momento del movimiento telúrico. Al sitio acudieron la unidad MX-443 y la Unidad Médica 695 del CRUM, que valoró a un masculino de 67 años, quien fue diagnosticado con ausencia de signos vitales. El reporte tuvo origen en el 911.