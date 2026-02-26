Sismo de magnitud 2.3 sacude Cuajimalpa, CDMX

Registran sismo magnitud 2.3 en Cuajimalpa. Foto: GettyImages.

Un sismo magnitud 2.3 se registró la tarde de este 25 de febrero de 2026 en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México, de acuerdo con el reporte oficial del Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento ocurrió a las 18:05:05 horas, con epicentro localizado en Cuajimalpa.

Sismo en Cuajimalpa, CDMX

El informe técnico detalló que el temblor tuvo las siguientes características:

  • Magnitud: 2.3
  • Fecha: 25/02/2026
  • Hora: 18:05:05
  • Latitud: 19.36
  • Longitud: -99.27
  • Profundidad: 1 kilómetro

La baja profundidad del evento explica que pudiera sentirse de forma ligera en algunas zonas cercanas al epicentro.

Hasta el momento, autoridades capitalinas no han reportado daños ni personas lesionadas tras el movimiento telúrico.

¿Se activó la alerta sísmica?

Debido a la magnitud 2.3, el sismo no ameritó la activación de la alerta sísmica, ya que este sistema se activa únicamente cuando el movimiento representa un riesgo mayor.

En redes sociales, algunos habitantes de Cuajimalpa de Morelos comentaron haber percibido un ligero movimiento, principalmente en zonas altas de la alcaldía.

