Lo más esperado del CES 2026, el “Mundial” de tecnología | Foto: AFP

El Año Nuevo no estaría completo sin el Consumers Electronic Show (CES), el primer congreso tecnológico de 2026 que tendrá a la inteligencia artificial (IA), la robótica y los electrodomésticos innovadores como las principales tendencias a seguir en esta edición.

Entre las sorpresas que se preparan para la feria tecnológica más importante del mundo, la marca coreana Samsung adelantó que tendrá un pabellón de exhibición independiente, en el que ofrecerá una experiencia de ecosistema de IA.

¿Cuándo y dónde será el CES 2026?

CES 2026: fechas y lugar ¿Cuándo? Del martes 6 al viernes 9 de enero de 2026 Cabe destacar que hay eventos programados desde el domingo 4 de enero

Del martes 6 al viernes 9 de enero de 2026 ¿Dónde? Centro de Convenciones de Las Vegas en Winchester, Nevada

Más de 450 empresas, ‘startups’ y compañías de la Lista Fortune 500 participarán en este evento organizado por la Consumer Technology Association (CTA).

El Centro de Convenciones de Las Vegas será el marco de los principales anuncios sobre las últimas innovaciones sobre inteligencia artificial, robótica, salud digital, movilidad, empresa, energía, entretenimiento inmersivo y accesibilidad.

Lo más esperado del CES 2026 en Las Vegas

Múltiples empresas líderes del sector tecnológica han confirmado su presencia en el CES 2026 de Las Vegas, incluyendo:

Roborock

Motorola

Razer

Acer

Hisense

Anker Innovations

Sony

Dell

Alienware

HP

Antes de la apertura oficial de la feria, el domingo 4 de enero a las 21:00 (horario de España peninsular) Samsung celebrará ‘The First Look‘, un evento sobre nuevas experiencias con los dispositivos y centradas en el usuario impulsadas por IA, según anunció en un comunicado.

Por su parte, LG presentará el lunes 5 de enero a las 10:00 horas sus novedades en soluciones para el hogar, que incluyen electrodomésticos, sistema de sonido, televisores, monitores ‘gaming’ y el nuevo robot doméstico CLOiD.

Ese mismo día, la organizadora CTA presentará cuáles son las tendencias a seguir en el CES 2026 a las 12:00 horas. Esto antes de que el congreso comience oficialmente.

A las 20:30 horas, la directora ejecutiva de AMD, Lisa Su, se subirá al escenario de CES para presentar los nuevos procesadores para centros de datos, aceleración gráfica y ordenadores para trabajar con la IA.

El presidente y director ejecutivo de Lenovo, Yuanqing Yang, compartirá su visión sobre la innovación en una nueva edición de su conferencia insignia ‘Lenovo Tech World‘, que se celebrará el 6 de enero a las 19:00 horas, en la que incidirá en la fusión de IA, dispositivos, infraestructura y servicios.

¿La sorpresa del año? Samsung tendrá pabellón independiente

Para la edición 2026 del CES en Las Vegas, Samsung Electronics ha decidido romper con el formato convencional al trasladar su exhibición principal fuera del Centro de Convenciones (LVCC), según anunció en un comunicado.

Bajo el concepto “The First Look”, la compañía instalará un pabellón independiente de gran escala en el hotel The Wynn, transformando el tradicional stand público en una experiencia inmersiva inspirada en la curaduría de museos y galerías de arte.

Este nuevo espacio, denominado Samsung Exhibition Zone, busca integrar de manera orgánica todas las actividades de la marca, desde lanzamientos de productos hasta foros tecnológicos y reuniones estratégicas.

El objetivo de este cambio de sede es ofrecer un entorno menos congestionado que permita un enfoque centrado totalmente en la experiencia del consumidor, alejándose de las limitaciones de los espacios de exhibición masivos.

El eje central de esta muestra será la visión unificada de la Inteligencia Artificial para su división Device eXperience (DX). En The Wynn, Samsung presentará su estrategia global de IA de una forma más profunda, demostrando cómo esta tecnología aporta valor real a la vida cotidiana más allá de las especificaciones técnicas de los dispositivos, consolidando su liderazgo en el sector premium.

Bajo el lema “Your Companion to AI Living”, la marca exhibirá un ecosistema hiperconectado donde la IA se aplica de forma transversal en dispositivos móviles, electrodomésticos y pantallas.

Los asistentes podrán experimentar una conectividad inteligente y siempre activa, donde el software y la IA trabajan en conjunto para superar las barreras tradicionales del hardware en cualquier momento y lugar.

Finalmente, la agenda incluirá los Tech Forums los días 5 y 6 de enero, una serie de paneles de discusión dedicados a las tendencias emergentes.

En estas sesiones, expertos de Samsung junto a académicos y líderes de la industria debatirán sobre el futuro de la IA, el diseño y los servicios, estableciendo la hoja de ruta tecnológica para los próximos años.

