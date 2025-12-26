¡Ojo con las fake news el 28 de diciembre! Señales para detectar noticias falsas el Día de los Inocentes

GENERANDO AUDIO...

No caigas, revisa la fuente del hecho. Foto: Getty

El Día de los Santos Inocentes, que se celebra el 28 de diciembre, se convierte en terreno fértil para bromas, engaños y, en los últimos años, para la circulación masiva de fake news. Aunque esta fecha tradicionalmente se asocia con “inocentadas”, en la era digital muchas personas terminan creyendo información falsa que puede generar confusión, pérdidas económicas o pánico.

Durante este día es común encontrarse con titulares como que tu artista favorito regresa a México, que habrá comida gratis en cierto restaurante, que no se cobrará algún servicio o anuncios de premios, descuentos y beneficios en las pensiones o apoyos sociales que parecen demasiado buenos para ser verdad. En muchos casos, lo son.

¿Qué son las fake news y cómo identificarlas este 28 de diciembre?

El término Fake News significa literalmente “noticias falsas”. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se trata de información inventada, manipulada o sacada de contexto que se difunde principalmente en redes sociales, buscadores y plataformas de video. Aunque el fenómeno no es nuevo, Internet ha facilitado que estas mentiras se propaguen a gran velocidad.

Muchas fake news se crean con dos objetivos principales: manipular opiniones (por ejemplo, en elecciones o temas sociales) o generar dinero.

Cada clic, “like” o visita puede traducirse en ingresos para quien está detrás del engaño, incluso si el contenido no tiene nada que ver con el titular que llamó tu atención.

Para no caer en la trampa, especialmente el 28 de diciembre, es importante prestar atención a ciertas señales comunes:

Titulares exagerados, con muchas mayúsculas o signos de exclamación

Promesas irreales o demasiado atractivas

Contenido mal redactado o que no coincide con el título

Falta de fuentes oficiales o verificables

Noticias que sólo aparecen en redes sociales y no en medios confiables

También es clave comparar la información, consultar fuentes oficiales y desconfiar de aquello que sólo refuerza lo que ya creemos.

La “Máxima Casa de Estudios” destacó que existen herramientas (TinEye.com, InVid.com y Detecting facts) que ayudan a detectar engaños, como sitios para verificar imágenes o videos y plataformas dedicadas a la comprobación de datos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.