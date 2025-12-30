Los 4 videojuegos más esperados para 2026, incluyendo ¡GTA VI!

GENERANDO AUDIO...

GTA VI es uno de los videojuegos más esperados para 2026, así lo destacó Jonathan Coutiño (de Nación Gamer), durante su intervención en el programa “A las nueve en Uno”, con Rocío Ireta y Sandra Moreno. El 2025 fue un año muy importante para los videojuegos, principalmente con el estreno de Hollow Knight SilkSong:

“Literalmente rompió el internet el día de su lanzamiento. Los servidores simplemente no se daban abasto, la gente no podía descargarlo y todo el mundo estaba hablando de eso”. Jonathan Coutiño

Videojuegos más esperados para 2026

GTA VI, Resident Evil Re: Awakening, 007: First Light y Phantom Blade Zero, son los videojuegos más esperados para 2026, por lo que se perfila a ser uno de los años más importantes en la historia de los videojuegos.

Grandes estudios, franquicias legendarias y nuevas potencias creativas confluyen en un calendario que promete innovación, espectáculo y experiencias memorables para todo tipo de jugadores.

Videojuegos más esperados para 2026. Foto: Getty

GTA VI: el videojuego más esperado de la década

Grand Theft Auto VI es el lanzamiento más anticipado de 2026 y uno de los más esperados de los últimos 15 años. Cada nuevo título de Rockstar Games es un acontecimiento global, pero GTA VI carga con una expectativa especial tras el impacto cultural y económico de GTA V, que en su momento fue la obra de entretenimiento más cara de la historia.

Las filtraciones y trailers sugieren un salto gráfico sin precedentes, con cinemáticas integradas directamente en el motor del juego. Además, se anticipa un sistema climático procedimental que afectará la jugabilidad y una recreación muy detallada de “Leonida”, una versión ficticia de Florida, con una ciudad viva e hiperactiva inspirada en Miami y zonas naturales como los Everglades. Todo apunta a que GTA VI volverá a redefinir el concepto de mundo abierto.

Resident Evil 9: Re: Awakening y el regreso de Leon S. Kennedy

Capcom apuesta fuerte con Resident Evil Re: Awakening, la novena entrega principal de la saga. El regreso de Leon S. Kennedy, uno de los personajes más icónicos del gaming, desató la emoción de los fans.

El juego combinará dos enfoques clásicos, como secciones de terror puro, donde el jugador es vulnerable y perseguido, y momentos de acción intensa protagonizados por Leon.

Esta dualidad promete recuperar la esencia del “survival horror” sin abandonar la espectacularidad moderna que caracteriza a la franquicia.

007: First Light y la reinvención de James Bond

Otro de los videojuegos más esperados para 2026 es 007: First Light, desarrollado por IO Interactive, el estudio detrás de Hitman. La experiencia previa del estudio en espionaje, sigilo y asesinatos creativos encaja perfectamente con el universo de James Bond. El reto es grande, repetir un impacto similar al que tuvo GoldenEye en su época, pero con una visión contemporánea y más sofisticada.

Phantom Blade Zero y el ascenso del gaming chino

China continúa consolidándose como potencia creativa con Phantom Blade Zero, un ambicioso título de artes marciales estilo wuxia con tintes soulslike. Tras el éxito de Black Myth: Wukong, este nuevo proyecto busca profundizar en la mitología y cultura china, impulsada también como estrategia de soft power cultural.

El juego destaca por su fantasía oscura, combates exigentes y una identidad estética muy marcada, pensada para un público que disfruta los desafíos intensos y narrativas profundas.

