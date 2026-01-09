Realme GT 8 Pro: llega a México una edición especial de Aston Martin… ¡con cámara intercambiable!

GENERANDO AUDIO...

Así es el realme GT 8 Pro edición especial de Aston Martin | Foto: Alfredo Narváez

El realme GT 8 Pro Dream Edition llegó oficialmente a México y ya está disponible para los usuarios. Se trata de una edición especial de Aston Martin, escudería de la Fórmula 1 (F1) en la que corren Lance Stroll y el excampeón del mundo español, Fernando Alonso.

Esta no es la primera vez que la marca china se alía con el equipo deportivo, pues juntos lanzaron también un diseño coleccionable para el realme GT 7; sin embargo, este smartphone es el primer ejemplar con un panel de cámara intercambiable.

Así es el realme GT 8 Pro Dream Edition de Aston Martin

El realme GT 8 Pro Dream Edition viene en color “Aston Martin Racing Green” e introduce el nuevo tono Lime Essence, rememorando al monoplaza que Fernando Alonso y Lance Stroll condujeron en 2025.

La cubierta trasera fue decorada con pintura metálica de grado automotriz, adornando el cuerpo de doble curva fluida de la generación anterior con un marco medio metálico y una transición rebajada.

Foto: Alfredo Narváez

El diseño de este celular también cuenta con líneas aerodinámicas, mientras que, en el centro, aparece el logotipo plateado de Aston Martin.

Cabe destacar que los coleccionistas globales tendrán la oportunidad de recibir una de las solo 200 piezas limitadas del auto Aston Martin de F1 conducido por Fernando Alonso en 2023.

Foto: Alfredo Narváez

Este dispositivo también incluye el nuevo fondo dinámico AMR25, GT Mode con sonidos auténticos de pista de F1 y una marca de agua exclusiva del equipo Aston Martin Aramco F1.

¿Cuánto cuesta este celular?

Precio y disponibilidad del realme GT 8 Pro Dream Edition Precio inicial: $26,320.00

Oferta: $21,115.00

Disponible en Mercado Libre El realme GT 8 Pro no vine en la caja convencional de los smartphones de la marca y otras empresas, sino que incluye una caja de regalo de edición limitada y, por lanzamiento, llega el mismo día en Mercado Libre. Foto: Alfredo Narváez Una de las particularidades de este celular es que viene acompañado de una llave conmemorativa con forma de auto para abrir el compartimento de la tarjeta SIM. Además, a diferencia de otros celulares, este dispositivo viene acompañado de dos fundas diferentes para dos situaciones distintas. El realme GT 8 Pro tiene cámara intercambiable Tanto el realme GT 8 Pro como su Dream Edition de Aston Martin han destacado desde su lanzamiento por su panel de cámara intercambiable. El dispositivo viene incorporado de fábrica con el panel circular, pero la caja de regalo incluye un panel cuadrado que se puede cambiar con un pequeño desarmador que también viene incorporado en el paquete. Foto: Alfredo Narváez

El usuario solo tiene que tomar el desarmador y aplicarlo en los dos pequeños tornillos de cada lado del panel para cambiar la forma de la cámara.

Es por eso que la edición especial de Aston Martin, así como la edición regular, cuenta con dos fundas diferentes con espacio cuadrado y circular.

En el caso particular de la Dream Edition, el módulo intercambiable de cámara recuerda al momento en que los conductores de la Fórmula 1 tienen que entrar a los pits para cambiar neumáticos.

Foto: Alfredo Narváez

Foto: Alfredo Narváez

Otras características del realme GT 8 Pro de Aston Martin

El realme GT 8 Pro es el primer smartphone en México que integra el innovador chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm.

Con este lanzamiento, la marca consolida su posición en el segmento de alta gama, cumpliendo su segundo año consecutivo debutando con las plataformas móviles premium más recientes del mercado.

Foto: Alfredo Narváez

Gracias a la tecnología de proceso TSMC N3p de 3 nm, su arquitectura octa-core alcanza una frecuencia líder de hasta 4.61 GHz, lo que le ha permitido registrar una puntuación histórica en Antutu que supera los 4 millones de puntos.

Para los entusiastas del gaming, el GT 8 Pro introduce innovaciones exclusivas como el chip Hyper Vision+ AI y la tecnología de programación realme GT BOOST 3.0.

Estas herramientas permiten al dispositivo realizar proezas de rendimiento multitarea, como ejecutar simultáneamente dos juegos de alta demanda —específicamente PUBG y Genshin Impact— manteniendo altas tasas de cuadros durante una hora continua.

Realme sigue apostando por las ediciones de colección

El realme GT 8 Pro Dream Edition es la primera edición especial de 2026, pero no la única de los últimos meses, pues en octubre anunciaron el lanzamiento del realme 15 Pro de Game of Thrones.

Dicho smartphone también incluía una caja de regalo con múltiples regalos alusivos a la serie basada en las novelas de George R.R Martin, incluyendo stickers y un pergamino que se ilumina con el sol.

Así es el realme 15 Pro de Game of Thrones – Foto: Alfredo Narváez

Sin embargo, la principal característica de dicho celular era el diseño en color negro capaz de cambiar a rojo con el calor, además de los detalles en dorado con rasgos de dragón.

El lanzamiento fue en Belfast, Irlanda del Norte, en donde la marca exhibió el realme 15 Pro dentro de los estudios en donde se grabó “Game of Thrones“.

