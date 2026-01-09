Grok limita la edición de imágenes con IA a usuarios pagos después de la reacción violenta de los desnudos

GENERANDO AUDIO...

Grok reta basándose en publicaciones del usuario en X. Foto: AFP

El chatbot de inteligencia artificial Grok de Elon Musk desactivó su función de creación de imágenes para los usuarios que no pagan tras las críticas por su uso para crear deepfakes sexualizados de mujeres y niños.

Musk ha sido amenazado con multas y varios países se han opuesto públicamente a la herramienta que permitía a los usuarios alterar imágenes en línea para eliminar la ropa de los sujetos.

Grok desactiva generación de imágenes para suscriptores gratuitos

Este viernes 9 de enero, Musk informó que la generación de imágenes a partir de Grok será limitada:

“La generación y edición de imágenes están actualmente limitadas a los suscriptores pagos. Puedes suscribirte para desbloquear estas funciones”. Elon Musk, empresario

El cambio implica que muchos usuarios de la herramienta ya no podrán generar ni editar imágenes con la IA. Los clientes que pagan deben proporcionar a la plataforma la información de su tarjeta de crédito y sus datos personales.

“Es insultante para las víctimas”: Autoridades internacionales se pronuncian ante limitación de creación de imágenes en Grok

La oficina del primer ministro británico, Keir Starmer, calificó la medida de limitar el acceso a los suscriptores pagos de “insultante” para las víctimas y “no una solución”.

“Eso simplemente convierte una función de inteligencia artificial que permite la creación de imágenes ilegales en un servicio premium”, dijo un portavoz de Downing Street… Es un insulto a las víctimas de la misoginia y la violencia sexual”. Keir Starmer, primer ministro británico

El ejecutivo de la UE, que anteriormente calificó de ilegales las fotos de mujeres y niños desnudos, dijo que había “tomado nota de los cambios recientes”.

Pero el portavoz de asuntos digitales de la UE, Thomas Regnier, dijo a los periodistas: “Esto no cambia nuestra cuestión fundamental, suscripción de pago o gratuita. No queremos ver esas imágenes. Es así de simple”.

“Lo que estamos pidiendo a las plataformas es que se aseguren de que su diseño, que sus sistemas, no permitan la generación de ese contenido ilegal”, añadió.

La Comisión Europea ha ordenado a X que conserve todos los documentos y datos internos relacionados con Grok hasta finales de 2026 en respuesta al escándalo de los desnudos.

Francia, Malasia e India también han criticado la plataforma de Musk por este tema. Por su parte, en México, la Secretaría de la Mujer condenó el hecho y llamó a las víctimas a denunciar

“Cualquiera que use Grok para crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si subiera contenido ilegal”, escribió Musk en X la semana pasada en respuesta a una publicación sobre las imágenes explícitas.

La cuenta oficial de “Seguridad” de X dijo posteriormente que aborda el contenido ilegal en X “eliminándolo, suspendiendo permanentemente las cuentas y trabajando con los gobiernos locales y las fuerzas del orden según sea necesario”.

