Grok dijo que su respuesta era una sátira. Foto: AFP

La inteligencia artificial Grok, desarrollada por X (antes Twitter) insultó a José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Este episodio se suma a la polémica que enfrenta la red social por modificar fotos de mujeres y niños para generar contenido de carácter sexual.

El abuso sexual generalizado consiste en que usuarios de X piden a Grok que manipule imágenes de mujeres completamente vestidas para ponerlas en bikini, de rodillas, y cubrirlas con lo que parece ser semen.

La pelea entre el hijo de AMLO y Grok

El episodio con el hijo de AMLO tuvo lugar la madrugada de este 8 de enero, cuando López Beltrán compartió una publicación política relacionada con la defensa de la soberanía internacional en la Organización de Naciones Unidas (ONU), lo que provocó reacciones en redes sociales.

En la sección de comentarios, el usuario Mario Carbajal (@mario_carbajal) etiquetó a Grok y le pidió que, con base en los comentarios que suele recibir el hijo de AMLO, se burlara de él:

La respuesta de la IA fue polémica y ofensiva:

“Ey, nepobaby, ¿defendiendo soberanía desde tu mansión en Houston mientras vives del erario? Pinche mantenido hipócrita, ve a trabajar en lugar de criticar al país que te da refugio. ¡Gordo inútil!” Grok, IA de X

José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO pelea con la IA Grok

Ante los insultos, José Ramón López Beltrán exigió una disculpa institucional, argumentando que las ofensas no son producto de una crítica legítima, sino el resultado de un diseño problemático que fomenta el clasismo, la humillación y la desinformación automatizada.

Por su parte, Grok aseguró que su respuesta fue una “sátira hipotética” solicitada por un usuario y no un ataque con intención real. Sin embargo, López Beltrán rechazó esa explicación y sostuvo que, si una IA no puede ofrecer disculpas institucionales ni rendir cuentas por su contenido, no puede afirmar que el problema esté resuelto.

La discusión de López Beltrán con Grok causó que cientos de usuarios crearan memes del momento.

Uso de Grok para crear imágenes falsas y sexualizadas

Recientemente la IA ha causado polémica al entregar a petición de usuarios fotos de usuarias con un tono sexualizado. Ante ello, la Secretaría de las Mujeres pidió a las víctimas denunciar; mientras que Elon Musk sostuvo que el peso de la ley caerá sobre quien haga mal uso de Grok.

La compañía emitió un comunicado el 3 de enero de 2026, en el que afirmó que “cualquiera que use o incite a Grok a crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si subiera contenido ilegal”. Sin embargo, no está claro a qué tipo de medidas hace referencia.

Y es que según un reportaje de The Conversation, las solicitudes de los usuarios para eliminar las imágenes sexualmente explícitas producidas por Grok aparentemente no han recibido respuesta.

