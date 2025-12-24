¿Compras de último minuto por Navidad? Sigue estos consejos para no caer en fraudes al comprar regalos

GENERANDO AUDIO...

Con motivo de la temporada decembrina y el aumento de compras tanto en tiendas físicas como en línea, la Policía de la Ciudad de México compartió en redes sociales una serie de recomendaciones para prevenir robos, fraudes y situaciones de riesgo durante las fiestas navideñas.

A través de una publicación en Facebook bajo el lema “Esta Navidad, tu seguridad es el mejor regalo”, las autoridades capitalinas exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones al salir de casa, realizar compras y utilizar servicios bancarios, con el objetivo de disfrutar las celebraciones sin contratiempos.

En comercios y centros comerciales

En el caso de comercios y centros comerciales, la policía recomienda mantener siempre las pertenencias a la vista, llevar el bolso o mochila al frente y evitar distracciones como el uso del celular mientras se camina, ya que estas prácticas pueden facilitar robos o extravíos.

Al usar cajeros automáticos

Para quienes utilizan cajeros automáticos, se aconseja hacerlo únicamente en zonas seguras, como plazas comerciales o lugares con vigilancia.

Además, se pide no aceptar ayuda de personas desconocidas, revisar que el cajero no tenga objetos extraños y evitar cargar grandes cantidades de efectivo.

Para compras en línea

En cuanto a las compras en línea, la Policía de la CDMX subraya la importancia de comprar solo en sitios web y aplicaciones oficiales, verificar los enlaces antes de dar clic y desconfiar de ofertas sospechosas.

También se recomienda activar las notificaciones bancarias para monitorear movimientos y detectar cualquier cargo no reconocido de forma inmediata.

Finalmente, las autoridades recordaron que ante cualquier emergencia, situación inusual o llamada sospechosa, la ciudadanía puede comunicarse al 911 para emergencias o al 089 para realizar denuncias anónimas.

Asimismo, está disponible la App Mi Policía y el número de contacto de los cuadrantes para recibir apoyo las 24 horas.

“La seguridad la hacemos todas y todos”, señaló la Policía capitalina, al invitar a la población a disfrutar la temporada navideña con tranquilidad y responsabilidad.

