¿No sonó la Alerta Sísmica en tu celular? Cómo activarla en tu dispositivo y qué celulares no funcionaron

Para recibir la Alerta Sísmica, debes configurar tu celular | Fotos: Cuartoscuro

El Segundo Simulacro Nacional 2025 de este viernes 19 de septiembre destacó por el envío de un mensaje de alertamiento vía celular a más de 80 millones de celulares activos en México. Sin embargo, es posible que algunos smartphones no recibieran la Alerta Sísmica dependiendo de su modelo o la configuración.

Los dispositivos, tanto de sistema operativo Android como iOS, debían estar previamente configurados para recibir el mensaje, tal como lo explicó previamente José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

¿Por qué no te llegó el mensaje de alerta en tu celular?

En el primer Simulacro Nacional 2025, realizado en abril de este año, la ATDT descubrió que los modelos de celular previos a 2024 no estaban obligados a recibir las alertas en vivo.

Esta sería una de las posibles razones de que algunos smartphones tampoco recibieran la alerta este 19 de septiembre, según adelantó José Merino el pasado miércoles en Conferencia Matutina desde Palacio Nacional.

“Habrá algún modelo de alguna marca chiquita que, por alguna razón no lo configuraron, así que habría que activar manualmente estas notificaciones”, dijo.

¿No configuraste tu smartphone para recibir la Alerta Sísmica?

José Merino también adelantó que, para recibir el mensaje de alerta, los ciudadanos solo necesitaban activar las alertas inalámbricas.

El funcionario adelantó que la mayoría de los dispositivos vienen configurados automáticamente; sin embargo, también llamó a revisar este apartado para garantizar que la Alerta Sísmica con el mensaje sonará a las 12:00 horas de este viernes.

¿Cómo debías configurar tu celular?

Android

Entra a “Ajustes”

Selecciona “Notificaciones”

Presiona “Ajustes Avanzados”

Ingresa a “Alertas de Emergencia Inalámbricas”

Activar las alertas en vivo

iOS (iPhone)

Entra a “Configuración”

Ingresa a “Notificaciones”

Scrollea hasta “Alertas Gubernamentales”

Se pueden activar otras opciones: Alerta Amber Alerta de Ejercicio Alerta Extrema Alerta Grave Mensajes de información Mensajes de prueba



Otros factores a considerar

El hecho de que el usuario tuviera una aplicación de alertas de sismos o desastres naturales no anuló el mensaje de Alerta Sísmica enviado por el Gobierno de México, según adelantó José Merino el pasado miércoles.

La alerta debió llegar automáticamente al teléfono si el usuario estaba dentro del área de emergencia de la alerta y con cobertura celular, sin importar que el número fuera de otra ciudad o región.

¿Por qué sonó tu celular este 19 de septiembre?

A las 12:00 horas, los teléfonos celulares con señal activa recibieron un mensaje de texto acompañado de un sonido y vibración distintiva.

El texto fue: “ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – ESTO ES UN SIMULACRO”.

El coordinador nacional de Infraestructura Digital de la ATDT, Jorge Luis Pérez Hernández explicó este martes que, “es un sistema que permite enviar alertas rápidas a todos los teléfonos celulares de una zona geográfica ante situaciones de emergencia, utilizando las antenas de la red celular”.

Explicó que el mecanismo opera con base en los estándares internacionales de alertamiento celular dentro de la zona determinada.

“Nosotros como gobierno no lo distribuimos al celular, lo distribuimos hacia los operadores telefónicos; ellos a su vez, a través de las antenas que están colocadas en todo el país, lo distribuyen hacia los dispositivos”. Jorge Luis Pérez Hernández, coordinador nacional de Infraestructura Digital de la ATDT

El sistema se compone con estos elementos:

Rápido: las alertas se envían de forma instantánea.

Gratuito: no consume saldo ni datos móviles.

Eficiente: no sobrecarga las redes celulares durante una emergencia.

Preciso: segmenta zonas de riesgo específicas.

Masivo: llega simultáneamente a todos los teléfonos activos con señal.

Solo se requiere activar la función de alertas inalámbricas en el teléfono.

También recordó que este mecanismo nunca sustituirá a otros medios de difusión como altavoces, televisión, radio o redes sociales, sino que los complementa.

La hipótesis principal es un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con impacto en Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Colima, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Morelos, Tlaxcala, Guanajuato y Veracruz.

Al mismo tiempo, alrededor de 14 mil altavoces se activaron en los estados con sistema de alerta sísmica. En el resto del país, cada entidad podrá adaptar el simulacro a sus propios riesgos: ciclones, incendios, deslizamientos o emergencias químicas.