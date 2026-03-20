Video de mujer “tomando el sol” en Palacio Nacional sería falso, según análisis

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Las autoridades desmintieron el video viral de una supuesta mujer tomando el sol en una ventana de Palacio Nacional. Tras la difusión masiva del material en redes sociales, los funcionarios señalaron que Inteligencia Artificial (IA) generó el contenido.

El material generó dudas por su calidad, lo que llevó a usuarios a compartirlo junto con comentarios sobre su autenticidad, mientras crecía su alcance en plataformas digitales.

Video habría sido creado con Inteligencia Artificial

El Gobierno, a través de la plataforma Infodemia Mx, calificó el video como falso. Tras analizar la pieza con la herramienta “Truth Scan”, el sistema determinó que el contenido tiene un 70% de elementos creados con IA.

Como parte de la verificación, unotv.com hizo el ejercicio en otras plataformas. El sitio Detect Video AI estimó un 58% de probabilidad de que el video fuera generado con Inteligencia Artificial.

Otra herramienta, IsFake.ai, concluyó que el material presenta una manipulación de entre 60 y 100%, mientras que AI Video Detector coincidió con un rango de entre 66 y 100% de alteración.

Especialistas señalan que este tipo de herramientas pueden ayudar a detectar contenido falso, aunque advierten que sus resultados no son concluyentes por sí solos.

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