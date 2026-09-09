Luego del 11-S: Cómo recibir a tu familia en las puertas de embarque, qué aeropuertos lo permiten y qué necesitas

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Foto: AFP

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) permite que determinados miembros de TSA PreCheck entren a las áreas de las puertas de embarque para recibir a su familia aunque no tengan boleto de avión.

El programa Gateside by TSA PreCheck ya está disponible en 13 aeropuertos de Estados Unidos y busca recuperar una posibilidad que quedó restringida para la mayoría de los acompañantes después de los atentados del 11-S.

El acceso es gratuito, pero requiere una solicitud previa. Las personas interesadas deben pedir autorización entre uno y tres días antes de la visita y esperar la aprobación antes de acudir al aeropuerto.

¿En qué aeropuertos de Estados Unidos está disponible recibir a tu familia en las puertas de embarque?

El programa comenzó con una implementación limitada en 13 aeropuertos. Entre ellos están:

Aeropuerto Mesa Gateway (AZA) en Arizona

Aeropuerto Internacional John Glenn Columbus (CMH) en Ohio

Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth (DFW) en Texas

Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne de Detroit (DTW) en Michigan

Aeropuerto Nacional Wichita Dwight D. Eisenhower (ICT) en Kansas

Aeropuerto Internacional de Indianápolis (IND) en Indiana

Aeropuerto Internacional Harry Reid (LAS) en Nevada

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) en California

Aeropuerto Nacional Bill y Hillary Clinton (LIT) en Arkansas

Aeropuerto Internacional Will Rogers (OKC) en Oklahoma

Aeródromo Eppley (OMA) en Nebraska

Aeropuerto Internacional de San Diego (SAN) en California

Aeropuerto Internacional de Salt Lake City (SLC) en Utah

La TSA prevé ampliar el programa a otros aeropuertos en los próximos meses como parte de una implementación gradual.

¿Cómo funciona el programa Gateside by TSA PreCheck?

Las personas aprobadas podrán entrar al área de embarque el día autorizado después de pasar el control de seguridad con una identificación válida. El permiso funciona durante un día y permite salir y volver a entrar en esa misma jornada, de acuerdo con el portal oficial de la TSA.

La disponibilidad puede ser limitada durante las horas de mayor demanda. Además, quienes ingresen sin boleto deben cumplir las mismas normas de seguridad y conducta que los pasajeros. Si incumplen las reglas, la TSA puede retirarles el permiso de acceso o pedirles que abandonen el aeropuerto.

El pase también permite acompañar a familiares o amigos hasta la puerta de embarque, recibir a viajeros o utilizar los restaurantes y tiendas que están después de los controles de seguridad. No permite abordar ningún vuelo ni sustituye un boleto de avión.

¿Quién puede entrar a las puertas sin boleto?

El beneficio está dirigido principalmente a miembros activos de TSA PreCheck. También pueden solicitarlo personas inscritas en otros programas de viajeros de confianza que cuenten con un Known Traveler Number (KTN).

La solicitud no garantiza la autorización. La disponibilidad puede depender de la capacidad del aeropuerto y de las condiciones operativas del día solicitado.

Por eso, quienes quieran utilizar el programa deben completar el proceso con anticipación y recibir la aprobación antes de dirigirse al aeropuerto.

¿Por qué la medida recupera una práctica anterior al 11-S?

De acuerdo con un reportaje de AP, antes de los atentados del 11 de septiembre de 2001, era habitual que familiares y amigos acompañaran a los pasajeros hasta las puertas de embarque.

Sin embargo, los atentados del 11-S provocaron cambios radicales en la seguridad aeroportuaria, incluidas restricciones de acceso a las zonas restringidas de los aeropuertos.

La nueva iniciativa no elimina los controles de seguridad. Los visitantes deben cumplir con los mismos requisitos de identificación y pasar por los controles establecidos antes de acceder a las zonas de embarque.

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