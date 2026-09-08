Esta visa que usan Amazon, Apple y Google podría costarles más de 200 mil dólares por trabajador

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La propuesta se encuentra en etapa de comentarios. Foto: Cuartoscuro

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propuso una segunda cuota de 103 mil 265 dólares para las visas H-1B, el permiso que utilizan compañías como Amazon, Apple y Google para contratar personal extranjero altamente calificado, según un comunicado de la misma dependencia.

Esa cifra se sumaría a otro cobro de 100 mil dólares que existe desde 2025, el cual se encuentra congelado en este momento por una orden judicial. Si ambas cuotas terminan aplicándose juntas a la misma petición, un empleador tendría que desembolsar más de 200 mil dólares por cada trabajador que traiga desde el extranjero.

Por ahora, ninguna de las dos cifras funciona como un cobro definitivo. La propuesta de los 103 mil 265 dólares apenas está en periodo de comentarios públicos, y la cuota original de 100 mil dólares sigue sin cobrarse mientras el gobierno pelea en cortes de apelación para reinstaurarla.

Respecto a la nueva cuota, esta se caracteriza, respecto a su precio y funcionamiento:

Sería de 103 mil 265 dólares por cada nueva petición H-1B sujeta al tope anual, pagaderos al momento de presentar la solicitud

Se sumaría a las cuotas que ya existen para tramitar el formulario, sin sustituirlas

No aplicaría a universidades ni a centros de investigación sin fines de lucro, que están exentos del tope de visas

El periodo de comentarios públicos sobre la propuesta permanece abierto hasta el 24 de septiembre de 2026

¿Por qué la cuota de 100 mil dólares no se está cobrando en este momento?

El origen de ese pago está en una proclama que el presidente Donald Trump firmó el 19 de septiembre de 2025, la cual obligó, a partir del 21 de septiembre de ese año, a pagar 100 mil dólares por cada nueva petición H-1B de un trabajador que estuviera fuera de EE. UU. al solicitarla.

El propio texto de la proclama presidencial permite que el secretario de Seguridad Nacional exente del pago a quien considere que su contratación es de interés nacional.

Ese cobro no llegó muy lejos. Un juez federal de distrito en Massachusetts lo declaró “ilegal” y “arbitrario y caprichoso” en junio de 2026, al resolver que la proclama no ofrece ninguna explicación para imponer un impuesto a los empleadores, según consta en el fallo del tribunal.

El gobierno pidió congelar ese fallo mientras apelaba, pero la Corte de Apelaciones del Primer Circuito se lo negó el 24 de julio, según confirmó la propia USCIS, así que la cuota sigue sin cobrarse mientras el caso continúa. Los abogados del Departamento de Justicia insisten en que no se trata de un impuesto, sino de una facultad del presidente para regular quién entra al país.

¿Qué empresas dependen más de esta visa?

Estados Unidos otorga cada año 85 mil visas H-1B nuevas repartidas por sorteo, y desde hace varios años son las grandes tecnológicas las que más las solicitan. Estas son las cifras que reportó USCIS hasta el 30 de junio de 2026:

Amazon: 9 mil 337 trabajadores aprobados

Apple: 3 mil 879 trabajadores aprobados

Google: 3 mil 180 trabajadores aprobados

Meta: 2 mil 563 trabajadores aprobados

Trump’s $100,000 fee for H-1B visas was a total failure that cost the government $28M after applications collapsed 87%. A court shut it down because it was unlawful.



So what is Trump’s reaction? Double down and make the fee $200,000 or more. And make a wildly unrealistic… — Mike Levin (@MikeLevin) September 6, 2026

Amazon encabeza la lista con 9 mil 337 trabajadores aprobados a través de este programa, muy por encima del resto de las tecnológicas que compiten por el mismo cupo anual. Esta no es la primera vez que el gobierno de Trump endurece las reglas para quienes llegan con una visa de trabajo.

En los últimos meses, DHS también impulsó una regla que obligaría a tramitar cada vez más solicitudes migratorias exclusivamente por internet y una propuesta que eliminaría el periodo de gracia de 60 días que hoy permite a un trabajador con visa buscar otro empleo tras perder el suyo.

El mismo gobierno mantiene abierta, además, una vía paralela de residencia acelerada. La Gold Card exige 15 mil dólares de trámite más un millón de dólares de aportación, un monto que sube hasta 2 millones de dólares por empleado en el caso de patrocinios corporativos.

¿Qué pasaría si ambas cuotas terminan aplicándose juntas?

El impacto económico de la primera cuota ya se sintió en las solicitudes. Según un documento presentado ante una corte federal que cita cifras de USCIS, durante los primeros 5 meses en que se cobraron los 100 mil dólares, solo 85 personas solicitaron la visa desde el extranjero.

Las solicitudes cayeron 87% frente a lo esperado, y el gobierno recaudó 28 millones de dólares menos de lo proyectado en ese mismo periodo. Si la propuesta de 103 mil 265 dólares se aprueba tal como está planteada, generaría cerca de 8 mil 800 millones de dólares al año para financiar el sistema migratorio, según datos de DHS.

Grupos empresariales y organizaciones de abogados de inmigración coinciden en que el efecto combinado de ambas cuotas sería severo. “Esto es solo una forma de matar el programa H-1B”, dijo Shev Dalal-Dheini, directora sénior de relaciones gubernamentales de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración, para USA Today.

Neil Bradley, director de políticas de la Cámara de Comercio de EE. UU., advirtió a ese mismo medio que la cuota adicional haría que el programa fuera prohibitivamente costoso para miles de empresas pequeñas y medianas que también dependen de este tipo de visado, no solo para los gigantes tecnológicos.

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