USCIS extiende de forma automática miles de permisos de trabajo para personas de este país antes de que venza el TPS

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Sudaneses podrán laborar de manera legal hasta el 19 de octubre. Foto: AFP

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) extendió de forma automática los permisos de trabajo que ya habían vencido a personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) de Sudán, para que puedan seguir trabajando de forma legal mientras se resuelve su trámite de renovación.

La extensión cubre a quienes pidieron su nuevo permiso durante uno de los últimos periodos de re-registro y siguen calificando para el TPS. La medida evita que su permiso quede vencido antes de que termine por completo la protección de TPS, que concluye el 19 de octubre de 2026.

El mecanismo funciona a través de SAVE, la plataforma que otras agencias de gobierno usan para verificar el estatus migratorio de una persona. Cuando alguien en esta situación es consultado en el sistema, este muestra que su autorización de empleo sigue vigente hasta el 19 de octubre de 2026, aunque el documento físico tenga impresa una fecha anterior. La población total con TPS de Sudán, sin embargo, es más reducida de lo que suele imaginarse, pues el propio gobierno la calculó en cerca de mil 900 personas elegibles para re-registrarse, según el aviso publicado en el Federal Register en enero de 2025.

Respecto a la fecha límite del 19 de octubre de 2026, no nació de una decisión reciente del gobierno de Trump. Viene de una extensión de 18 meses que firmó el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el 17 de enero de 2025, apenas tres días antes de dejar el cargo.

¿Quién recibe esta extensión automática del permiso de trabajo?

La actualización del 3 de septiembre de 2026 es la segunda de este tipo que emite USCIS para el TPS de Sudán en pocas semanas. Cubre a quienes solicitaron el Formulario I-765 para obtener o renovar su permiso de trabajo bajo las categorías A12 o C19 durante uno de los últimos periodos de re-registro, siguen siendo elegibles para el TPS, y tenían un documento que vencía antes del 19 de octubre de 2026, de acuerdo con el comunicado oficial de USCIS.

La primera actualización, publicada el 14 de agosto de 2026, cubrió a un grupo distinto, formado por personas con TPS de Sudán que seguían calificando pero cuya solicitud de renovación todavía estaba pendiente de resolución. A ambos grupos, USCIS les reconoce el mismo beneficio, ya que su permiso vencido queda vigente hasta el 19 de octubre de 2026, de acuerdo con el comunicado del 14 de agosto.

Para que alguien reciba esta extensión automática, tiene que cumplir estos tres requisitos:

Haber presentado el Formulario I-765 durante uno de los últimos periodos de re-registro del TPS de Sudán

Seguir calificando para el TPS, sin que su aprobación haya sido retirada

Tener un permiso de trabajo con categoría A12 o C19 que venza antes del 19 de octubre de 2026

El mecanismo no es exclusivo de Sudán. Semanas antes, USCIS extendió de forma similar los permisos de trabajo de casi 170 mil salvadoreños con TPS que también esperaban la renovación de su documento. La diferencia está en la escala, pues El Salvador tiene una población con TPS que se cuenta por cientos de miles, mientras que la de Sudán apenas alcanza unas mil 900 personas.

USCIS has issued a supplemental update on the termination of Temporary Protected Status for Sudan, adding new detail to guidance first posted Aug. 14, 2026.



Sudan's TPS designation and related benefits are scheduled to end on Oct. 19, 2026. USCIS is now notifying Sudan TPS… pic.twitter.com/ueGckn4UPS — VISA IN AMERICA (@VISAINAMERICA) September 4, 2026

¿Por qué el TPS de Sudán vence el 19 de octubre y qué lo distingue del caso de Sudán del Sur?

Sudán y Sudán del Sur son dos designaciones de TPS distintas, aunque comparten nombre y región. La fecha del 19 de octubre de 2026 para Sudán no proviene de una terminación anticipada decidida por la administración de Trump, sino del calendario que ya venía fijado desde la extensión que firmó Mayorkas en enero de 2025. Hasta el momento, no se ha emitido ningún tipo de actualización respecto a esta fecha.

El caso de Sudán del Sur sí fue distinto. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el 5 de noviembre de 2025 la terminación de esa designación, con fecha efectiva del 5 de enero de 2026, tras concluir que las condiciones en ese país ya no cumplían los requisitos para mantener el TPS, de acuerdo con el comunicado oficial de USCIS.

El TPS de Sudán, en cambio, ha pasado por varias etapas desde que se creó, todas documentadas en avisos oficiales:

Designación original, el 19 de abril de 2022.

Extensión y redesignación, el 20 de octubre de 2023.

Última extensión, la que rige hoy, firmada el 17 de enero de 2025 y vigente del 20 de abril de 2025 al 19 de octubre de 2026.

¿Qué pasa con las personas de Sudán si el TPS no se extiende otra vez?

Detrás de esta protección hay una crisis humanitaria que sigue activa. Sudán vive una guerra civil que ha desplazado por la fuerza a 11.4 millones de personas, más del 20% de su población, y ha obligado a 2.3 millones a huir del país por completo. Casi 26 millones de personas enfrentan hambre aguda, y entre el 70% y el 80% de las instalaciones de salud en zonas de conflicto están apenas operando o cerradas, según el mismo aviso del Federal Register que extendió el TPS en enero de 2025.

Si el gobierno decide no extender de nuevo el TPS de Sudán después del 19 de octubre, las personas beneficiarias perderían su protección legal y su permiso de trabajo. Eso fue justo lo que pasó con cerca de 300 mil haitianos cuando la Corte Suprema permitió que terminara su TPS el 27 de julio de 2026, y de un día para otro quedaron expuestos a la detención y la deportación.

Sudán no es el único país cuyo TPS está por vencer en estas semanas. Los venezolanos, con designación de 2023 que se reinscribieron y recibieron documentos de autorización de empleo (EAD) con fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026 emitidos el 5 de febrero de 2025 o antes, tienen como fecha límite el 2 de octubre de 2026, apenas 17 días antes que Sudán.

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