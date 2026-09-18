Alerta por ameba comecerebros en EE.UU: por qué el agua que entra por la nariz puede ser peligrosa

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La infección fue causada por la llamada ameba comecerebros. Foto: Envato

La muerte de un adolescente en Carolina del Norte por una infección causada por la llamada ameba comecerebros llevó a las autoridades sanitarias a investigar una estructura de agua ubicada en una organización comunitaria de Durham. Las pruebas detectaron la presencia de Naegleria fowleri en el lugar, que permanece cerrado al público.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte informó que un punto de agua fue la fuente más probable de la infección. De acuerdo con la información de medios locales, la persona tuvo contacto con el lugar y, según las autoridades, llegó a salpicarse agua en el rostro. Sin embargo, la investigación no confirmó de manera definitiva dónde ocurrió la exposición.

El caso permite explicar cómo funciona esta infección poco frecuente y por qué el agua que entra por la nariz puede representar un riesgo. La ameba no provoca la enfermedad simplemente por tragar agua, sino cuando el agua contaminada ingresa por las fosas nasales.

A North Carolina teenager who died from a brain-eating amoeba infection was most likely exposed at a man-made creek outside a Durham mental health nonprofit, state health officials said on Sept. 15. Durham County officials reported that the water feature had not completed the… pic.twitter.com/CVBG1Yb8z8 — NTD News (@NTDNews) September 17, 2026

¿Qué es la ameba comecerebros y cómo entra al organismo?

La Naegleria fowleri es un microorganismo que vive principalmente en ambientes de agua dulce y cálida, como lagos, estanques, ríos y aguas termales. Puede causar una infección cerebral conocida como meningoencefalitis amebiana primaria, también llamada PAM.

La infección ocurre cuando el agua que contiene la ameba entra por la nariz. Desde allí, el microorganismo puede desplazarse hacia el cerebro y provocar daños graves en el tejido cerebral.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) explican que tragar agua contaminada no causa esta infección. Tampoco se transmite de una persona a otra. El riesgo está relacionado con la entrada del agua por la nariz durante actividades acuáticas o determinados lavados nasales.

¿Por qué el agua que entra por la nariz puede ser peligrosa?

La nariz es la principal vía de entrada de la Naegleria fowleri. Cuando el agua contaminada ingresa por las fosas nasales, la ameba puede desplazarse hacia el cerebro y causar una infección grave.

La exposición puede ocurrir al sumergirse, saltar al agua, practicar actividades acuáticas o recibir salpicaduras en el rostro. En el caso de Carolina del Norte, las autoridades consideraron que el contacto del adolescente con el agua era compatible con la forma en que se produce la infección.

El contacto con agua no significa automáticamente que habrá contagio. Las infecciones por esta ameba son extremadamente poco frecuentes, aunque sus consecuencias pueden ser graves.

¿En qué lugares puede encontrarse la Naegleria fowleri?

La ameba se encuentra principalmente en agua dulce cálida. El riesgo puede aumentar en ambientes donde las temperaturas son elevadas, especialmente durante los meses de verano.

Los CDC han relacionado las infecciones con lagos, estanques, ríos y aguas termales. También se han documentado casos vinculados con agua utilizada para realizar lavados nasales.

La Naegleria fowleri no se encuentra normalmente en el agua salada. Además, las piscinas que reciben un mantenimiento y una desinfección adecuados no presentan el mismo riesgo que los cuerpos de agua dulce cálida o las instalaciones con desinfección insuficiente.

¿Cómo prevenir una infección por la ameba comecerebros?

Las autoridades sanitarias recomiendan reducir las posibilidades de que el agua entre por la nariz durante actividades en agua dulce cálida.

Entre las medidas de prevención se encuentran las siguientes:

Evitar saltar o sumergirse en lagos, estanques y otros cuerpos de agua dulce cálida

Sujetarse la nariz o utilizar una pinza nasal al saltar o sumergirse

Evitar remover el sedimento de zonas poco profundas

Utilizar agua destilada, estéril o previamente hervida y enfriada para los lavados nasales

¿Cuáles son los síntomas de la ameba comecerebros?

Los primeros síntomas suelen aparecer alrededor de cinco días después de la exposición, aunque pueden presentarse entre uno y 12 días más tarde. Las señales iniciales incluyen dolor de cabeza, fiebre, náuseas y vómitos.

A medida que la infección avanza, pueden aparecer rigidez en el cuello, confusión, falta de atención, alucinaciones, convulsiones y coma.

Los síntomas pueden empeorar rápidamente, por lo que se debe buscar atención médica inmediata ante señales compatibles con una infección cerebral después de una posible exposición a agua dulce cálida.

Informar al personal médico sobre el contacto reciente con agua puede ayudar a orientar la evaluación y la atención del paciente.

¿Qué tan frecuente es la infección por Naegleria fowleri?

Aunque la enfermedad es grave, las infecciones por Naegleria fowleri son muy poco frecuentes en Estados Unidos. Entre 1962 y el 2024, se notificaron 167 casos de meningoencefalitis amebiana primaria en los Estados Unidos. Solo cuatro han sobrevivido, de acuerdo con los CDC.

La mayoría de las personas que contraen la infección no sobrevive, pero el riesgo general de contagio es extremadamente bajo. Las recomendaciones se concentran en evitar que el agua potencialmente contaminada entre por la nariz y en utilizar agua segura para los lavados nasales.

La prevención no exige evitar todas las actividades acuáticas. Sin embargo, es importante conocer la vía de exposición y tomar precauciones durante el contacto con agua dulce cálida.

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