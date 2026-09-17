Newsom firma la “Ley Jay Leno” que exime a autos clásicos de la verificación y aprueba una placa lowrider

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“Ley Jay Leno” es una caricia para los autos clásicos. Foto: Philip Pilosian / AFP

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó este miércoles dos legislaciones que favorecen a los propietarios de autos clásicos: “Ley Jay Leno” y la aprobación de una placa lowrider.

Ambas consisten en exenciones o una mayor flexibilidad para este tipo de vehículos frente a las reglas para las pruebas de emisiones (de gas) estales.

Según reseña Los Ángeles Times, los propietarios de estos autos clásicos tenían años presionando para que se regularan las normativas, argumentando que solo conducen distancias cortas cuando son exhibidos en ciertos eventos.

¿En qué consiste la “Ley Jay Leno”, firmada a favor de los autos clásicos en California?

Se trata del Proyecto de Ley del Senado 1392 (SB 1392), conocido como la “Ley Jay Leno”, que establece una exención gradual del programa Smog Check para determinados vehículos de colección fabricados entre 1976 y 1985.

California ya exime del Smog Check a los vehículos fabricados antes del año modelo 1976. Sin embargo, la nueva legislación amplía esa protección, lo cual tampoco significa que todos los autos de 1976 a 1985 ahora están exentos de pruebas.

Jay Leno, conocido por su colección de automóviles que supera los 150 ejemplares, defendió el proyecto durante su tramitación. De hecho, el gobernador Newsom visitó su taller en Burbank para oficiar la firma del proyecto.

A partir de ahora, los autos clásicos deberán cumplir con la definición de “collector motor vehicle”, establecida por la nueva ley. Algunos requisitos son:

El auto debe tener al menos 35 años, es decir, de 1985

Utilizarse principalmente para exhibiciones, desfiles, funciones benéficas o exposiciones

No ser el principal medio de transporte de su propietario

La legislación contempla además dos vías relacionadas con su uso: contar con un seguro para vehículo de colección o acreditar que se conduce menos de mil millas por año.

Cabe aclarar también que la implementación de la ley será escalonada. Esto significa que, a partir del 1 de enero de 2028, la exención alcanzará a los vehículos de colección fabricados antes del año modelo 1981, es decir, los modelos 1980 y anteriores que cumplan los requisitos.

Seguidamente, cada año se incorporará un año modelo adicional hasta llegar a los vehículos fabricados antes de 1986: el 1 de enero de 2033.

¿Y qué es la placa lowrider?

La segunda legislación que firmó Gavin Newson es el Proyecto de Ley de la Asamblea 2541 (AB 2541), que crea el programa para una placa especializada denominada “The Lowrider”, destinada a reconocer la cultura y el patrimonio de estos vehículos y a generar recursos para programas culturales y juveniles relacionados con esa tradición.

El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) tendrá que desarrollar el diseño, al tiempo que el estado agotó las combinaciones de su tradicional formato.

Pero la placa no será solamente un elemento decorativo. Los ingresos obtenidos mediante sus tarifas, una vez descontados los costos administrativos y sujetos a la asignación correspondiente por parte de la Legislatura, podrán financiar proyectos relacionados con las artes lowrider, la preservación cultural, programas para jóvenes, exposiciones, actividades comunitarias y educación.

En 2023 ya se había firmado la ley AB 436, que eliminó determinadas restricciones estatales relacionadas con el llamado lowrider cruising y con vehículos modificados para circular a poca altura.

Gavin Newsom, quien es gobernador de California desde 2019, también firmó a finales de agosto una ley que blinda el domicilio de abogados y voluntarios que trabajan con inmigrantes.

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