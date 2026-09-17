Elecciones 2026 en EE. UU.: las fechas que debes revisar antes de votar

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EE. UU. celebra votaciones en noviembre de 2026. Foto: Envato.

El 3 de noviembre de 2026 será el día de las elecciones generales en Estados Unidos, pero millones de votantes no tendrán que esperar hasta entonces para participar. En California, Texas, Florida, Arizona y Nueva York, por ejemplo, el registro, el voto anticipado y las boletas por correo tienen fechas diferentes. Revisarlas ahora puede evitar que un trámite se convierta en un problema cuando llegue noviembre.

La Comisión Federal de Elecciones (FEC) confirma que el 3 de noviembre será la próxima elección federal general programada. Pero la propia agencia advierte que las leyes estatales determinan buena parte de los procedimientos electorales, por lo que no existe un calendario único para todos los votantes del país.

Y aquí es donde conviene poner atención. Una fecha que funciona en Texas puede no servir en California. Una boleta enviada por correo puede tener reglas distintas en Florida o Nueva York.

¿Qué se elige en las elecciones de noviembre de 2026?

Las elecciones de mitad de mandato determinarán quién ocupará los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado. También habrá elecciones para gobernador en numerosos estados y contiendas estatales y locales.

Eso significa que la boleta que recibirá cada persona dependerá de dónde viva.

Para los votantes latinos, esto es especialmente importante porque la elección no se reduce a las carreras federales. En muchos lugares aparecerán también candidatos y medidas estatales o locales.

¿Cuál es la fecha de las elecciones de noviembre en Estados Unidos?

La fecha nacional de la elección general federal es martes 3 de noviembre de 2026. La FEC señala que ese día está programada la elección general federal en todo el país.

Pero votar el 3 de noviembre es solo una de las posibilidades.

Dependiendo del estado, el votante puede:

Registrarse con semanas de anticipación

Votar antes del Election Day

Solicitar una boleta para votar por correo

Devolver la boleta por correo o entregarla personalmente

Y, en algunos estados, registrarse y votar el mismo día bajo determinadas condiciones

Por eso, la fecha que debes revisar primero es la de tu propio estado.

¿Cuáles son las fechas para votar en California en 2026?

California tiene uno de los sistemas más amplios de voto por correo. Para la elección del 3 de noviembre, los funcionarios electorales comenzarán a enviar las boletas a los votantes registrados a partir del 5 de octubre. Los lugares para entregar boletas abrirán desde el 6 de octubre.

Las fechas principales son:

5 de octubre: comienza el envío de boletas por correo

comienza el envío de boletas por correo 6 de octubre: abren los lugares oficiales para entregar boletas

abren los lugares oficiales para entregar boletas 19 de octubre: último día para registrarse para votar en la elección general

último día para registrarse para votar en la elección general 20 de octubre al 3 de noviembre: registro condicional y voto mediante boleta provisional

registro condicional y voto mediante boleta provisional 24 de octubre: comienzan a abrir los centros de votación anticipada en los condados participantes

comienzan a abrir los centros de votación anticipada en los condados participantes 3 de noviembre: Election Day, con centros de votación abiertos de 7 a.m. a 8 p.m

Election Day, con centros de votación abiertos de 7 a.m. a 8 p.m 10 de noviembre: fecha límite para que las boletas enviadas por correo y con matasellos válido sean recibidas por la oficina electoral del condado

California también permite comprobar el registro electoral mediante la herramienta My Voter Status de la Secretaría de Estado.

Cerca de un 38 % del electorado hispano en Estados Unidos está indeciso de cara a las elecciones de noviembre, según un análisis de UnidosUS. https://t.co/lUAEyO54i0 pic.twitter.com/H1nz7ZZrGB — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 16, 2026

Hay algo que los votantes no deberían dejar para el último momento: el estado recomienda enviar la boleta por correo con suficiente anticipación para garantizar que tenga el matasellos correspondiente antes del Día de Elecciones.

¿Cuándo hay que registrarse para votar en Texas?

En Texas, el calendario es diferente.

La Secretaría de Estado establece el 5 de octubre de 2026 como fecha límite para registrarse para la elección general del 3 de noviembre. El voto anticipado presencial comenzará el 19 de octubre y terminará el 30 de octubre.

Para quienes necesitan votar por correo, la fecha también merece atención:

5 de octubre: último día para registrarse

último día para registrarse 19 de octubre: comienza el voto anticipado presencial

comienza el voto anticipado presencial 23 de octubre: fecha límite para que el funcionario electoral reciba una solicitud de boleta por correo

fecha límite para que el funcionario electoral reciba una solicitud de boleta por correo 30 de octubre: termina el voto anticipado

termina el voto anticipado 3 de noviembre: Día de Elecciones.

En Texas, además, la solicitud de una boleta por correo está sujeta a requisitos específicos. No todos los votantes pueden utilizar este mecanismo simplemente por preferencia, por lo que conviene comprobar primero si se cumple alguna de las condiciones establecidas por el estado.

¿Cuándo empieza el voto anticipado en Florida?

Florida también tiene un calendario que conviene guardar desde ahora.

Para la elección general del 3 de noviembre, el estado establece el 5 de octubre como fecha límite para registrarse. El periodo obligatorio de voto anticipado será del 24 al 31 de octubre, aunque los supervisores electorales de cada condado pueden ofrecer días adicionales.

Estas son las fechas principales:

19 de septiembre: fecha límite para enviar boletas a votantes militares y ciudadanos en el extranjero

fecha límite para enviar boletas a votantes militares y ciudadanos en el extranjero 24 de septiembre al 1 de octubre: periodo para que se envíen las boletas por correo a votantes nacionales

periodo para que se envíen las boletas por correo a votantes nacionales 5 de octubre: último día para registrarse

último día para registrarse 22 de octubre: último día para solicitar una boleta por correo

último día para solicitar una boleta por correo 24 al 31 de octubre: periodo obligatorio de voto anticipado

periodo obligatorio de voto anticipado 3 de noviembre: Día de Elecciones

La División de Elecciones de Florida recomienda consultar también al Supervisor of Elections del condado, porque algunos condados pueden establecer días adicionales de voto anticipado.

¿Cuáles son las fechas para votar en Arizona?

En Arizona, el registro para la elección general termina el 5 de octubre a las 11:59 p.m.

El voto anticipado comienza el 7 de octubre, fecha en la que también empiezan a enviarse las boletas anticipadas. La elección general será el 3 de noviembre.

El estado también permite a los votantes consultar información sobre su registro, distrito electoral y estado de su boleta mediante el Arizona Voter Information Portal.

Para un votante que se mudó recientemente dentro de Arizona, esta comprobación puede ser especialmente útil. No conviene asumir que todos los datos electorales se actualizaron automáticamente después de un cambio de domicilio.

¿Cuándo se puede votar en Nueva York?

Nueva York tiene otro calendario distinto.

La Junta Electoral del Estado de Nueva York establece el 24 de octubre de 2026 como fecha límite para registrarse para la elección general. Ese mismo día termina el plazo para solicitar una boleta de voto anticipado por correo mediante los métodos correspondientes.

El voto anticipado presencial se realizará del 24 de octubre al 1 de noviembre.

Mensaje de Rutina para Ciudadanos Estadounidenses: Votación para las Elecciones de EE. UU. desde el Extranjero



Sea un votante activo y tome las medidas necesarias para votar en las elecciones estadounidenses de 2026. Los plazos de inscripción de votantes varían según el Estado.… pic.twitter.com/loFJnq5oa7 — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) September 15, 2026

La elección será el 3 de noviembre, con las urnas abiertas de 6 a.m. a 9 p.m.

En cuanto a las boletas, Nueva York permite que sean enviadas por correo con matasellos del 3 de noviembre, pero deben llegar a la Junta Electoral del condado a más tardar el 10 de noviembre. También pueden entregarse personalmente hasta las 9 p.m. del día de la elección.

¿Dónde revisar si estoy registrado para votar?

Esta es probablemente la comprobación más útil para hacer antes de que llegue octubre.

La FEC explica que las reglas de registro, lugares de votación y procedimientos son administrados por cada estado y recomienda acudir a la oficina electoral estatal o local correspondiente. La agencia mantiene además un directorio con los sitios oficiales de los organismos electorales de los 50 estados y otros territorios.

No se recomienda depender de una publicación en redes sociales para comprobar una fecha electoral. Las reglas pueden cambiar y las oficinas estatales son la referencia que debe prevalecer.

¿Qué fechas deben guardar desde ahora los votantes?

Si todavía no quieres revisar todo el calendario de tu estado, hay algunas fechas que vale la pena marcar:

3 de noviembre de 2026: elección general

elección general 5 de octubre: fecha clave de registro en California, Texas, Florida y Arizona, aunque cada estado tiene reglas distintas sobre el momento exacto y las excepciones

fecha clave de registro en California, Texas, Florida y Arizona, aunque cada estado tiene reglas distintas sobre el momento exacto y las excepciones Octubre: comienza el voto anticipado en varios estados, pero las fechas cambian considerablemente

comienza el voto anticipado en varios estados, pero las fechas cambian considerablemente Finales de octubre: se concentran muchas de las fechas límite para solicitar o devolver boletas por correo

Y hay una regla sencilla que puede evitar más de un problema: no esperes al 3 de noviembre para descubrir que tu registro está desactualizado o que nunca solicitaste tu boleta.

Las elecciones de 2026 ya tienen fecha. Lo que todavía cambia de un lugar a otro es la ruta para llegar hasta ellas.

Para los votantes de California, Texas, Florida, Arizona, Nueva York y el resto del país, la próxima tarea no es memorizar el calendario nacional. Es comprobar el calendario electoral de su propio estado, revisar el registro y conocer desde ahora las opciones disponibles para votar.

Ese pequeño trámite puede ser mucho más importante de lo que parece cuando se acerque noviembre.

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