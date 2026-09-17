Retiran helado del mercado en Estados Unidos: por qué

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El helado afectado es de un sabor específico. Foto: The Image Party / Shutterstock

Un postre helado muy popular tuvo que ser retirado del mercado en Estados Unidos. La razón: es posible que algunos de los envases donde viene el producto contengan “materiales extraños”.

De acuerdo con un aviso emitido por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), la empresa Danone USA, una de las mayores compañías de alimentos y bebidas envasados del país, anunció el retiro voluntario el 15 de septiembre.

La medida involucra a determinadas unidades de “So Delicious Dairy Free Salted Caramel Cluster Non-Dairy Frozen Dessert”, después de que recibieran quejas de consumidores relacionadas con la posible presencia de materiales extraños dentro de los trozos de anacardo del producto.

Estos materiales fueron descritos por la FDA como “pequeñas piedras u otros objetos duros”. El anacardo es un fruto seco que, dependiendo del país, también se conoce como marañón, merey, cajú o nuez de la India.

Cabe aclarar que el retiro no significa que todos los productos So Delicious estén afectados. La compañía especificó que el retiro se limita a un sabor, un código y determinadas fechas de consumo preferente.

Recientemente, la FDA comunicó el retiro de seis productos de jabón de manos de Intercon Chemical Co., en 15 estados, por una posible contaminación con bacterias de los géneros Pseudomonas y Serratia.

¿Cuál es el postre helado retirado del mercado?

El producto involucrado está elaborado con base de anacardo y combina chocolate, caramelo salado y trozos del mismo fruto seco. Para identificar las unidades retiradas, los consumidores deben revisar los siguientes datos que aparecen en el envase:

Producto: Salted Caramel Cluster Non-Dairy Frozen Dessert

Salted Caramel Cluster Non-Dairy Frozen Dessert SKU: 136603.

136603. UPC: 744473476138.

744473476138. Fecha de consumo preferente: antes del 3 de abril de 2028

La FDA señala que se trata de envases tipo pinta. Las unidades con fechas posteriores al 3 de abril de 2028 no forman parte de este retiro, según el aviso actual. Tampoco están afectados otros sabores, códigos o productos de So Delicious Dairy Free.

¿Por qué no se debe consumir el producto retirado?

El riesgo principal de este tipo de contaminación física (presencia de materiales extraños) es que una persona pueda morder accidentalmente uno de esos objetos duros.

En este sentido, y dependiendo de su tamaño y características, este cuerpo extraño puede provocar lesiones en la boca o los dientes, además de representar un riesgo de atragantamiento.

La recomendación de la FDA es no consumir el producto incluido en el retiro, desechar el contenido y solicitar un cupón de reemplazo o un reembolso. Los consumidores pueden llamar a la línea de atención de So Delicious Dairy Free (1-833-367-8975), de lunes a viernes, entre las 9:00 am y 6:00 pm ET.

Es importante conservar la información del envase hasta comprobar que corresponde al retiro, especialmente el UPC y la fecha de consumo preferente.

¿Qué hacer si consumiste el helado?

En caso de haberlo consumido y presentar dolor en la boca, dientes, garganta, pecho o abdomen, dificultad para tragar, sensación de que algo quedó atorado, vómitos u otros síntomas, lo recomendable es buscar orientación médica inmediata y explicar qué producto se consumió y cuándo.

Si la persona presenta dificultad para respirar o está sufriendo un atragantamiento, se trata de una emergencia y debe solicitarse atención médica inmediata. Los objetos pequeños y duros pueden representar un riesgo de asfixia. De hecho, los CDC incluyen los objetos duros entre los posibles peligros de atragantamiento infantil.

A principios de septiembre, la FDA anunció el retiro del suplemento Lipofit Extreme Fat Burner 2.0., luego de un análisis de laboratorio, detectando dos sustancias no declaradas y potencialmente peligrosas.

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