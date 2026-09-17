Florida exigirá a los estudiantes probar su ciudadanía para estudiar programas técnicos

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La disposición afecta programas de educación posterior a la secundaria Foto: Envato

La Junta de Educación de Florida aprobó el 16 de septiembre de 2026 una nueva regla que restringe el acceso de estudiantes sin estatus migratorio legal a determinados programas de educación profesional y técnica. La medida establece requisitos de admisión relacionados con la ciudadanía estadounidense o la presencia legal en el país.

La disposición afecta programas de educación posterior a la secundaria ofrecidos por los distritos escolares y centros técnicos profesionales. Entre ellos están los certificados de carrera, los diplomas de tecnología aplicada, los programas de aprendizaje y determinadas modalidades de inscripción dual, de acuerdo con un reportaje hecho por el medio Tampa Bay 28.

La decisión se suma a otras medidas adoptadas en Florida durante 2026 relacionadas con el acceso de estudiantes sin estatus migratorio legal a instituciones públicas de educación superior.

¿Qué programas técnicos quedan afectados en Florida?

La nueva regla estatal, identificada como 6A-10.0246, establece requisitos de admisión para programas de educación profesional y técnica posteriores a la secundaria. El Departamento de Educación de Florida la incluyó entre las reglas aprobadas por la Junta de Educación el 16 de septiembre.

Entre los programas alcanzados están los certificados de carrera para obtener capacitación laboral, los diplomas de tecnología aplicada y los programas de aprendizaje. La disposición también contempla determinados programas de grado asociado y modalidades de inscripción dual, de acuerdo con las condiciones establecidas en la regla.

La United Faculty of Florida y la Florida Education Association han criticado los cambios, advirtiendo que “frenan el crecimiento y cierran puertas” mientras el estado enfrenta escasez en atención médica, educación y oficios especializados, según un reportaje de Fox 13 respecto a la medida.

¿Qué tendrán que presentar los estudiantes?

Los centros educativos deberán comprobar que los estudiantes que soliciten ingresar cumplen con los requisitos establecidos por la nueva disposición.

El criterio contempla a quienes sean ciudadanos estadounidenses y a quienes puedan demostrar que están legalmente presentes en Estados Unidos.

La medida está dirigida a los programas incluidos en la nueva regla y no establece una prohibición general para todos los inmigrantes estudien en Florida.

¿A quiénes puede afectar esta medida?

La disposición afecta específicamente a estudiantes que no puedan acreditar la condición migratoria requerida para ingresar a los programas incluidos en la norma.

De acuerdo con datos citados por el Tampa Bay Times, alrededor de 8 mil estudiantes sin estatus migratorio legal se gradúan cada año de las escuelas secundarias de Florida.

Los críticos de medidas similares han señalado que las restricciones pueden afectar especialmente a estudiantes latinos y jóvenes de familias inmigrantes.

Florida bans undocumented students from career, technical programs https://t.co/AWzOZNK76T — Tampa Bay Times (@TB_Times) September 17, 2026

¿La medida también afecta a las universidades públicas?

La nueva restricción llega después de otras decisiones relacionadas con el acceso de estudiantes sin estatus migratorio legal a la educación superior pública de Florida.

En julio de 2026, la Junta de Educación votó a favor de restringir el acceso de estudiantes sin estatus migratorio legal a las universidades públicas de Florida. A principios de septiembre, la Junta de Gobernadores de Florida, que supervisa el Sistema Universitario Estatal, aprobó una medida para impedir que el mismo grupo de estudiantes asista a las universidades estatales.

La nueva regla extiende ese criterio a la formación profesional y técnica posterior a la secundaria administrada por los distritos escolares.

Ashley Meros, rectora de la División de Educación Profesional y para Adultos del Departamento de Educación de Florida, explicó que la medida busca aplicar el mismo criterio utilizado en las decisiones anteriores.

“Lo que estamos haciendo hoy es trasladar ese mismo estándar tan claro a la educación postsecundaria del distrito”, dijo Meros en la nota de Tampa Bay durante la reunión de la Junta de Educación.

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