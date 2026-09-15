Alerta por Marea Roja en Texas: qué está pasando en las playas de Galveston

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La marea roja en Texas llegó a zonas de Galveston. Foto: Envato

La marea roja en Texas llegó a varias zonas de Galveston, donde las autoridades detectaron concentraciones moderadas a altas del alga Karenia brevis. Texas Parks and Wildlife (TPWD) informó que también ha recibido reportes de peces muertos y de personas con irritación respiratoria.

La presencia del fenómeno ha generado preocupación entre residentes y visitantes de la costa, especialmente durante una época en la que las playas de Galveston todavía reciben turistas. Sin embargo, las autoridades aclaran que la marea roja suele aparecer de forma irregular y no necesariamente afecta todos los sectores de una playa.

Las condiciones pueden cambiar con rapidez según factores como el viento, las corrientes y la concentración del alga. Por esa razón, las autoridades recomiendan revisar la información más reciente antes de acudir a las zonas donde se ha detectado el fenómeno.

A confirmed red tide bloom has been observed off the coast of Galveston.



Red tide is a naturally occurring, higher-than-normal concentration of a microscopic algae that can affect fish and cause respiratory irritation in humans.



👉 MORE at https://t.co/pYmBIEWmDg#TexasCoast pic.twitter.com/CQkVk5gNbQ — Texas Parks & Wildlife (@TPWDnews) September 15, 2026

¿Qué está pasando con la marea roja en Galveston?

El Texas Parks and Wildlife confirmó concentraciones moderadas a altas de Karenia brevis en diferentes puntos de Galveston Island y la península de Bolivar. La agencia mantiene el monitoreo de las condiciones en la costa.

También se han reportado peces muertos en sectores de Bolivar Peninsula, Crystal Beach y Galveston Island. La presencia de estos animales es uno de los efectos que puede producir una floración de algas nocivas.

La marea roja puede ser más intensa en algunas zonas que en otras, por lo que la situación no significa que toda la costa de Galveston esté afectada. El fenómeno puede desplazarse y cambiar de intensidad de acuerdo con las condiciones del mar y el viento.

Las autoridades tampoco han establecido cuánto tiempo durará el episodio actual.

¿Qué es la marea roja y por qué aparece?

La marea roja es el nombre utilizado para describir algunas floraciones de algas nocivas, conocidas como HAB por sus siglas en inglés. En el Golfo de México, una de las especies relacionadas con estos eventos es Karenia brevis.

Estas algas microscópicas producen brevetoxinas que pueden afectar a peces y otros animales marinos. Las toxinas también pueden llegar al aire cuando las olas rompen y liberan pequeñas partículas cerca de la costa.

El nombre puede generar la impresión de que el agua siempre adquiere un color rojo. Sin embargo, esto no ocurre necesariamente. El color del agua puede variar y una floración puede existir sin que la superficie presente un tono rojizo evidente.

Water samples collected on Bolivar Peninsula, Crystal Beach, and Galveston Island, Texas from Sep 6-13 have detected red tide (caused by Karenia brevis). We are predicting a HIGH risk of respiratory irritation in Galveston County over the next 36 hours. https://t.co/KmqqoFqvIv pic.twitter.com/n0CvOY4eId — NOAA Coastal Ocean Science (@noaacoastalsci) September 14, 2026

¿Qué síntomas puede causar la marea roja?

La exposición a las toxinas de Karenia brevis puede causar irritación en los ojos y las vías respiratorias. Entre los síntomas posibles están la tos, los estornudos, la irritación de garganta y la dificultad para respirar.

Las personas con asma, EPOC u otras enfermedades respiratorias pueden ser más sensibles a estos efectos. Texas Parks and Wildlife informó que ha recibido reportes de irritación respiratoria entre personas que estuvieron en zonas afectadas.

Los síntomas pueden mejorar después de alejarse del área donde está presente la marea roja.

¿Se puede visitar una playa afectada por marea roja?

La presencia de marea roja no significa que todas las playas de Galveston estén cerradas. Texas Parks and Wildlife explica que estas floraciones suelen ser irregulares y puede haber tramos de costa sin afectación.

Aun así, la agencia recomienda consultar las condiciones locales y seguir las indicaciones de las autoridades de salud antes de acudir a una playa donde se haya detectado el fenómeno.

Quienes decidan visitar la costa deben prestar atención a cómo se sienten. Si aparecen síntomas respiratorios o irritación en los ojos o la garganta, deben abandonar la playa.

¿Qué deben hacer los visitantes si encuentran peces muertos?

Las autoridades recomiendan no tocar peces muertos o moribundos ni otros animales marinos que aparezcan en la costa durante un episodio de marea roja.

Tampoco se debe recoger ni consumir pescado que esté muerto, enfermo o presente signos de afectación. La recomendación busca reducir la exposición a las toxinas asociadas con la floración.

Si una persona presenta irritación en la piel después de estar en la playa, puede enjuagarse con agua dulce y lavar la ropa que estuvo expuesta.

El consumo de mariscos también requiere precaución. Las autoridades recomiendan adquirirlos únicamente de establecimientos y fuentes aprobadas, inspeccionadas y autorizadas.

¿Dónde consultar las condiciones de las playas de Galveston?

Las personas que quieran reportar una posible floración de algas nocivas pueden comunicarse con Texas Parks and Wildlife al (800) 792-1112 o al (512) 389-4800.

En esta última línea deben seleccionar la opción 4 para Coastal and Saltwater Fisheries y después la opción 2 para “Red tide”.

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