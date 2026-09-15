Emmy Awards 2026: las estrellas latinas que marcaron la noche

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Latinos en los Emmy 2026. Fotos: Lisa O’Connor, Amy Sussman y Frederic Brown / AFP

La 78 edición de los Emmy Awards 2026 regaló varios momentos protagonizados por estrellas latinas, quienes llegaron al Peacock Theater de Los Ángeles para competir, presentar premios o desfilar por la alfombra azul con sorprendentes looks.

Entre los rostros hispanos que marcaron la noche estuvieron Marcello Hernández, que tuvo la osadía de invitar a cenar a su casa a Harrison Ford, Zendaya y Tom Holland. También asistieron Selena Gomez, Sofía Vergara y Oscar Isaac, aunque cada uno llegó a la gala con un papel diferente.

Y a ellos se suman: Aimee Carrero, de origen dominicano, la productora hondureña Ana Bascha Yocum, el actor colombiano Carlos Manuel Vesga, la actriz brasileña Caroline Ribeiro y la periodista brasileña Gabriela Araujo.

Actriz Aimee Carrero, de raíces dominicanas. Foto: Unique Nicole / AFP

Matt Yocum y su pareja, la hondureña Ana Bascha. Foto: Unique Nicole / AFP

La periodista brasileña Gabriela Araujo. Frederic J. Brown / AFP

Las estrellas latinas que brillaron en los Emmy Awards 2026

Marcello Hernández

Uno de los momentos más comentados de la noche tuvo como protagonista a Marcello Hernández, integrante del elenco de Saturday Night Live desde 2022. El comediante cubano-estadounidense (y dominicano por parte de padre) formó parte del grupo de presentadores anunciado por los Emmy Awards.

Hernández se encargó presentar el premio a Mejor Dirección en una Serie de Comedia. Sin embargo, el comediante aprovechó la oportunidad para transmitir su humor con algunas ocurrencias e invitaciones inesperadas.

Antes de entregar el galardón a Hiro Murai, por Widow’s Bay, saludó a los latinos entre los invitados. “¿Dónde están los latinos? ¿Hay latinos hoy aquí?”, preguntó.

Seguidamente, Marcello Hernández comenzó a saludar desde el escenario a distintas estrellas de la sala y, en tono de comedia, invitó a varias de ellas a cenar en su casa: Harrison Ford, Zendaya, Tom Holland; a quien se dirigió como Spider-Man, y Oscar Isaac.

Hernández acudió a los Emmy Awards 2026 acompañado por su madre, Isabel Cancela. Según reseña la revista Esquire, el comediante vistió para la gala un traje de Prada.

Marcello Hernández junto a su madre, Isabel Cancela. Foto: Frederic J. Brown / AFP

Selena Gomez

La actriz y cantante nacida en Texas, de raíces mexicanas, fue otra de las grandes figuras latinas de la noche. Llegó al Peacock Theater como productora ejecutiva de “Only Murders in the Building”, serie que competía por el Emmy a “Mejor Serie de Comedia”.

Selena Gómez, que acumula varios en el mundo del espectáculo, eligió para la ocasión un vestido dorado de Louis Vuitton. El diseño estaba compuesto por piezas doradas con patrones alrededor de la cintura y una falda de estilo sirena. Lo acompañó con joyas de Tiffany & Co., incluyendo piezas de oro amarillo de 18 quilates, platino y diamantes, detalló Vogue.

Selena Gómez, artista de raíces mexicanas. Foto: Lisa O’Connor / AFP

Oscar Isaac

El actor nacido en Guatemala llegó como nominado por su trabajo en la segunda temporada de “Beef”. Isaac estaba nominado a “Mejor Actor Principal en una Serie Limitada o de Antología o Película para Televisión”, por interpretar a “Josh en Beef”. Además, figuraba como productor ejecutivo de la serie, que también competía en la categoría de “Mejor Serie Limitada o de Antología”.

Aun sin llevarse la estatuilla, Oscar Isaac ofreció su representación latina en una de las categorías actorales principales de la noche.

Oscar Isaac, actor y productor guatemalteco. Foto: Lisa O’Connor / AFP

Sofía Vergara

La actriz colombiana fue incluida en la lista de figuras encargadas de entregar premios durante la gala y su aparición fue una de las más visibles entre las estrellas latinas.

Sofía Vergara subió al escenario para presentar el premio a “Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia”.

La artista de 54 años llevó un vestido rosa cubierto de detalles brillantes, acompañado por su característico cabello ondulado y un maquillaje marcado. De acuerdo con la revista Cosmpolitan, el diseño mantuvo una silueta ceñida y de inspiración sirena, una estética que la actriz ha utilizado en numerosas apariciones en este tipo de eventos.

Sofía Vergara presentó uno de los premios de la gala. Foto: Patrick T. Fallon / AFP

La ceremonia de los Emmy Awards 2026 evidenció que la presencia de artistas latinos es cada vez más habitual, bien sea frente a las cámaras, detrás de ellas, como productores, nominados y presentadores.

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