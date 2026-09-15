California se queda sin combinaciones para sus placas: qué cambia para los conductores

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Placas en California. Foto: Envato.

California agotó las combinaciones de su tradicional formato de placas vehiculares y comenzó a emitir una nueva secuencia en 2026. El cambio no obliga a los conductores a reemplazar sus matrículas actuales.

Si tu auto tiene una placa de California que comienza con un número, sigue con tres letras y termina con tres cifras, no tienes que preocuparte por cambiarla. El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV) agotó las combinaciones de ese formato después de 46 años y ya comenzó a utilizar una nueva secuencia para los vehículos registrados en el estado. La modificación se aplica gradualmente durante 2026.

¿Por qué California cambiará el formato de sus placas vehiculares?

El motivo es la falta de combinaciones disponibles. Desde 1980, las placas estándar de California utilizaban el patrón 1AAA000 . El sistema avanzaba a través de diferentes combinaciones hasta alcanzar la matrícula 9ZZZ999 , que fue producida este año.

Ronald Ongtoaboc, portavoz del DMV, explicó al Los Angeles Times que la serie de placas conocida como configuración “9” llegó a su fin. La noticia confirma que el estado necesitaba una nueva secuencia para continuar asignando identificadores únicos a los automóviles.

El cambio puede parecer pequeño, pero tiene una razón práctica. California necesita identificar millones de vehículos que circulan por sus carreteras. Cada placa conecta un automóvil registrado con su propietario y permite a las autoridades verificar su registro, como explica el propio DMV en su página oficial sobre matrículas vehiculares.

¿Cómo será la nueva secuencia de placas de California?

El DMV decidió invertir el orden de los caracteres. La nueva configuración tendrá tres números, tres letras y un número final. Un ejemplo es 000AAA0 .

La matrícula conserva los siete caracteres del formato anterior, pero cambia la posición de las cifras y las letras. Esta modificación permitirá generar más de 100 millones de combinaciones y, según las estimaciones del DMV, el sistema podría cubrir las necesidades de registro durante aproximadamente 40 años.

La nueva secuencia no significa que California vaya a cambiar el diseño de sus placas. Los conductores seguirán viendo la matrícula estándar del estado con su nombre y fondo blanco. La actualización se concentra en los identificadores alfanuméricos.

¿Cuándo comenzaron a emitirse las nuevas placas vehiculares?

La producción de las nuevas matrículas comenzó a principios de 2026 y algunas ya fueron entregadas a propietarios de vehículos registrados en California. El DMV confirmó esta información al Los Angeles Times después de que una versión inicial de la noticia indicara que todavía no habían sido emitidas.

La transición será gradual porque aún hay más de 110 mil placas del formato anterior almacenadas en oficinas del DMV y clubes automovilísticos de California. Estas matrículas todavía pueden ser asignadas a los conductores antes de que se agoten las existencias.

Por eso, no todos los vehículos nuevos tendrán necesariamente la misma secuencia durante los primeros meses del cambio. El formato antiguo y el nuevo convivirán en las calles mientras se distribuyen las placas disponibles.

¿Los propietarios de vehículos deben cambiar sus placas actuales?

No. El DMV no ha establecido una obligación general para que los conductores reemplacen las placas que ya tienen instaladas en sus automóviles.

La nueva secuencia está destinada principalmente a la asignación de matrículas para vehículos nuevos y otros trámites que requieren una placa. Si compras un automóvil en California, podrías recibir una matrícula con el formato anterior o con la nueva configuración, dependiendo de la disponibilidad en el momento del registro.

El cambio tampoco modifica por sí mismo las tarifas de registro, los requisitos para obtener una licencia de conducir o las reglas de circulación. Se trata de una actualización del sistema de identificación vehicular.

¿Dónde se fabrican las placas de California?

Las matrículas estándar de California se producen en la prisión estatal de Folsom. El DMV trabaja con la California Correctional Training and Rehabilitation Authority para mantener una fábrica donde más de 100 reclusos participan diariamente en la elaboración de las placas.

Según el reporte del Los Angeles Times, las matrículas actuales se fabrican con aluminio y una lámina reflectante. Este proceso sustituyó a las antiguas placas de acero que se utilizaban en los primeros años del sistema.

La llegada del nuevo formato marca el final de una secuencia que acompañó a varias generaciones de conductores. Para quienes compren un automóvil en California durante los próximos meses, la nueva combinación será una señal de que el estado ya entró en otra etapa de su sistema de registro vehicular.

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