16 de septiembre en Estados Unidos: eventos para celebrar la Independencia de México

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Celebración Independencia de Mexico en EE. UU. Foto: Envato.

El 16 de septiembre de 2026 también tendrá sabor mexicano en Estados Unidos. Chicago, San Antonio y Gallup, Nuevo México, tienen actividades confirmadas para este miércoles, con mariachi, música, comida y encuentros culturales. Algunos son gratuitos y otros forman parte de celebraciones que comenzaron días antes.

Para muchos mexicanos que viven en Estados Unidos, septiembre tiene una carga especial. No hace falta estar en México para escuchar un mariachi, ver los colores de la bandera o reunirse alrededor de una mesa con comida tradicional.

Y este año hay opciones concretas.

¿Dónde habrá eventos el 16 de septiembre en Estados Unidos?

Chicago es una de las ciudades con actividades confirmadas para la fecha.

En Rogers Park, el distrito cultural Camino Clark organizará su celebración del Día de la Independencia de México el miércoles 16 de septiembre, de 4:00 a 6:00 p.m. El punto de inicio será GROW/PROGRESANDO, ubicado en 7056 N. Clark St.

La actividad recorrerá aproximadamente dos millas de Clark Street, entre Howard Street y Devon Avenue. Los asistentes podrán recoger bolsas gratuitas con promociones, productos y obsequios de negocios participantes. Además, Mariachi Mexico Lindo recorrerá la zona entre las 4:00 y las 5:30 p.m.

Un grupo de mariachis en México: FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

La entrada es gratuita, de acuerdo con el calendario oficial de Choose Chicago.

Chicago tiene otra alternativa esa misma tarde.

En Navy Pier, el restaurante Lirica tendrá una celebración del Día de la Independencia de México de 5:00 a 9:00 p.m. El programa contempla un DJ de 5:00 a 6:00 p.m., mariachi de 6:00 a 7:00 p.m. y nuevamente música de DJ de 8:00 a 9:00 p.m. También habrá especiales de comida y bebidas.

¿Qué eventos habrá en San Antonio por la Independencia de México?

San Antonio merece una mención aparte. La ciudad tiene una relación histórica y cultural particularmente estrecha con México y prepara una programación amplia durante septiembre.

El calendario oficial de Visit San Antonio confirma actividades para el miércoles 16 de septiembre, entre ellas una celebración denominada 16 de Septiembre Celebration y una presentación de URBAN-15 titulada From SA to DC & Back: A diez y seis de Septiembre Presentation.

Desfile en Chicago por el Día de la Independencia de México. Foto: AFP.

Además, Mexico Ceaty, en Rivercenter, tendrá una celebración especial el propio 16 de septiembre. Su programa ¡VIVA! comenzó el día 12 y continuará hasta el miércoles 16. Para esa última jornada está prevista una celebración de la Independencia de México de 6:00 a 9:00 p.m., con una hora especial, mariachi y entretenimiento en vivo.

Aquí hay un detalle que me parece importante para quien esté planeando salir: San Antonio concentra buena parte de sus grandes festejos antes del 16. El calendario oficial incluye El Grito San Antonio el 12 y 13 de septiembre y Viva Dieciséis el 15. Por eso, quien quiera vivir la ceremonia tradicional del Grito debería considerar también esas fechas.

¿Hay una celebración mexicana el 16 de septiembre en Nuevo México?

Sí. La University of New Mexico-Gallup programó una celebración del Mexican Independence Day para el miércoles 16 de septiembre a las 4:00 p.m., en la Zollinger Library.

La actividad incluye la proyección del documental Celebrating Hispanic Voices, dedicado a autores hispanos y a la manera en que comparten su cultura e identidad. También habrá comida mexicana, aunque la universidad advierte que estará disponible hasta agotar existencias. La inscripción es gratuita.

No es el tipo de evento masivo que suele aparecer en las grandes agendas nacionales. Precisamente por eso puede resultar atractivo para quienes viven en la zona de Gallup y buscan actividades culturales mexicanas cerca de casa.

¿El 16 de septiembre es feriado en Estados Unidos?

Aquí conviene hacer una aclaración porque suele existir confusión.

El 16 de septiembre no es un feriado federal de Estados Unidos. La fecha corresponde a la Independencia de México, por lo que no implica un día libre general para trabajadores, escuelas, bancos o dependencias estadounidenses.

Sí tiene importancia para las representaciones diplomáticas mexicanas. Por ejemplo, el Consulado General de México en Houston señala el 16 de septiembre como día festivo y, por ello, no realiza actividades del Consulado Sobre Ruedas durante esa jornada.

El Consulado de México en San José también informa que permanece cerrado el 16 de septiembre.

Para los lectores mexicanos en Estados Unidos, la diferencia es importante: puedes encontrar una celebración comunitaria, pero eso no significa que tu empleador tenga que darte el día libre.

¿Qué pasa con los festejos del 15 de septiembre?

La tradición mexicana tiene una particularidad que puede desconcertar a quienes no están familiarizados con ella: la celebración principal ocurre la noche del 15 de septiembre, cuando se conmemora el Grito de Dolores.

Por eso, las ciudades estadounidenses con grandes comunidades mexicanas suelen organizar sus actividades durante el fin de semana anterior o la noche del 15.

Foto: Cuartoscuro

San Antonio es un buen ejemplo. Su agenda oficial incluye eventos desde el 12 de septiembre y una ceremonia de Viva Dieciséis el día 15. La ciudad señala que las Fiestas Patrias y el Día de la Independencia de México coinciden además con el comienzo del Mes de la Herencia Hispana, que se extiende del 15 de septiembre al 15 de octubre.

Así que si buscas eventos del 16 de septiembre en Estados Unidos, hay opciones concretas. Pero si lo que quieres es vivir el tradicional Grito, conviene ampliar la búsqueda al 15 y a los días previos.

Para una familia mexicana que vive lejos de casa, esa diferencia de fechas no cambia demasiado el espíritu de la celebración. A veces basta un mariachi, un plato conocido y escuchar un “¡Viva México!” para que septiembre se sienta un poco más cerca.

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