Alerta por tormenta en Estados Unidos: Fay podría formarse en el Atlántico

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La zona de baja presión está ubicada a 600 millas de Bermudas. Foto: Envato

Una zona de lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas mantiene la atención de los meteorólogos en el Atlántico central. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó el 16 de septiembre que una vaguada de baja presión se encuentra a unas 600 millas al este de Bermudas y podría encontrar condiciones un poco más favorables para su desarrollo durante los próximos días.

De acuerdo con el NHC, si el sistema consigue organizarse y alcanza la intensidad de tormenta tropical, recibiría el nombre de Fay.

Sin embargo, el organismo aclara que actualmente todavía se trata de una zona de lluvias y tormentas desorganizadas y no de una tormenta tropical.

¿Dónde está el sistema que podría convertirse en Fay?

Según el NHC, la zona de baja presión está ubicada aproximadamente 600 millas al este de Bermudas y produce lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas sobre el Atlántico subtropical. La agencia prevé que el sistema se mueva lentamente hacia el oeste y oeste-noroeste durante los próximos días.

NOW TRACKING: INVEST 98-L

Located in the Central Tropical Atlantic west of Bermuda.

30% chance over the next 7 days.

ANY IMPACT TO FLORIDA?

No immediate threat to Florida or the U.S. coast. It is early in the life of this disturbance, but the Storm Team will continue to monitor pic.twitter.com/Dt7p2un58c — Meteorologist Laurel Blanchard (@lblanchard_wx) September 16, 2026

The Weather Channel explicó que el sistema permanece sobre aguas abiertas y muy lejos de tierra firme. El medio señaló que podría encontrar una ventana de condiciones más favorables para organizarse durante la segunda mitad de esta semana.

La ubicación actual también limita cualquier impacto inmediato sobre tierra. El NHC informó que no hay ciclones tropicales activos en el Atlántico al momento de su actualización del 16 de septiembre.

¿Podría convertirse en la tormenta Fay?

El NHC mantiene una posibilidad baja de desarrollo, aunque reconoce que las condiciones ambientales podrían volverse un poco más favorables en los próximos días. La agencia calcula una probabilidad de formación de 30% durante los próximos siete días.

The Weather Channel indicó que, si las tormentas asociadas con la perturbación logran mantenerse organizadas, podría existir una oportunidad para que el sistema se desarrolle hacia el final de esta semana. El medio también señaló que el posible ciclón tendría que superar condiciones atmosféricas poco favorables.

Por ahora, Fay es únicamente el nombre que recibiría el sistema si alcanza la categoría de tormenta tropical. El NHC no lo ha clasificado como depresión tropical ni como tormenta tropical.

¿Qué está dificultando que se forme la tormenta?

Uno de los principales factores mencionados por The Weather Channel es la cizalladura del viento, que consiste en cambios en la velocidad o dirección del viento con la altura. Según el medio, este fenómeno puede desorganizar las tormentas y dificultar la formación de ciclones tropicales.

The Weather Channel explicó que el actual episodio de El Niño está asociado con una cizalladura particularmente fuerte en el Atlántico. De acuerdo con el reporte, las condiciones atmosféricas de este año han contribuido a limitar la actividad tropical en la cuenca.

The Weather Channel también atribuyó a la combinación de cizalladura y aire seco el rápido debilitamiento de la tormenta tropical Dolly a finales de agosto, además de señalar que esas condiciones han afectado otras ondas tropicales que avanzaban hacia el oeste desde África.

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