Día de la Independencia de México: imágenes de los festejos en Estados Unidos

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Día de la Independencia de México en Chicago. Foto: K. Krzaczynski / AFP

Los festejos por el Día de la Independencia de México en Estados Unidos comenzaron el fin de semana y se extendieron hasta este miércoles 16 de septiembre, cuando las comunidades del vecino país conmemoran el 216 aniversario.

Con banderas mexicanas, mariachis, bailes folclóricos, gastronomía y las ceremonias de “El Grito”, los espacios públicos de varias ciudades de EE. UU. celebraron por todo lo alto.

Además, este año varios festejos se desarrollaron en medio de las redadas de ICE, que forman parte de las políticas migratorias del presidente Trump. El festival de “El Grito”, por ejemplo, regresó a Chicago después de que la edición de 2025 fuera cancelada por miedo a operativos migratorios.

En Nueva York y Los Ángeles, otros dos ciudades que son epicentro de celebraciones, también se registraron grandes concentraciones comunitarias.

El Grito de Independencia, ocurrido el 16 de septiembre de 1810, se le atribuye al cura Miguel Hidalgo y Costilla en la intendencia de Guanajuato. A modo de conmemoración, sistemas de IA como ChatGPT y Gemini revelaron cómo se verían los héroes independentistas en vida.

¿Cómo festejaron los mexicanos el Día de la Independencia de México en EE. UU.?

Nueva York

Uno de los principales puntos de encuentro fue Sunset Park, en Brooklyn. Según una reseña de CNN, el 13 de septiembre se realizó el desfile de la Independencia de México, con música, trajes tradicionales, danzas y banderas.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, participó como gran mariscal y se convirtió en el primer alcalde de la ciudad en marchar en esta celebración de la comunidad mexicana.

Mexico’s fight for independence is the triumph of a people determined to shape their own future.



Today, I was proud to be the first New York City Mayor to march in Sunset Park’s Mexican Independence Day Parade alongside a community that has fostered cultural pride across… pic.twitter.com/kZ30Q03IbF — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) September 14, 2026

El festejo continuó el 15 de septiembre con la ceremonia de “El Grito”, en el mismo Sunset Park, donde familias se reunieron para escuchar música mexicana y participar en actividades culturales. Las imágenes de la jornada mostraron al público ondeando banderas mientras artistas interpretaban música sobre el escenario.

Incluso, se presentaron las hermanas Ashley y Hanna, del grupo mexicano-estadounidense Ha*Ash, recitando algunos de sus mayores éxitos.

🇲🇽🎉 ¡UNA NOCHE INOLVIDABLE PARA LA COMUNIDAD MEXICANA! 🎉🇲🇽



Sunset Park, Brooklyn, se pintó de verde, blanco y rojo para celebrar una de las fechas más importantes de nuestra historia. 🇲🇽❤️



Miles de mexicanos y familias de nuestra comunidad se reunieron para dar juntos el… pic.twitter.com/zJFfJSwJGX — Morena New York Comité 1 (@morena_ny1) September 16, 2026

Los Ángeles

Una de las postales más representativas apareció el domingo 13 de septiembre en East Los Angeles, donde se realizó la edición número 80 del Desfile y Festival del Día de la Independencia de México.

El recorrido por East Cesar E. Chavez Avenue reunió a bandas, mariachis, grupos de danza folclórica, charros a caballo y carrozas. El cantante El Dasa fue el gran mariscal e Hilda L. Solís participó como co-gran mariscal, según destacó el portal ABC7. Después del desfile se realizó un festival con música, comida y actividades familiares.

🇺🇸 #Internacional | ¡East LA se tiñe de orgullo mexicano! 🇲🇽✨ Con un histórico desfile por su 80 aniversario, las calles de Los Ángeles celebraron a lo grande el Grito de Independencia pic.twitter.com/7vHSDOrQOc — RETO diario (@retodiariomx) September 15, 2026

La ciudad también organizó el 15 de septiembre su propio festival “El Grito” frente al Ayuntamiento de Los Ángeles y Grand Park, con música, comida, un mercado y la ceremonia que recrea el llamado a la independencia asociado con Miguel Hidalgo.

Chicago

En Chicago se vivió uno de los regresos más esperados de las Fiestas Patrias mexicanas. El festival “El Grito” se realizó el 12 y 13 de septiembre en Grant Park.

El programa incluyó música en vivo, comida mexicana, un mercado de artesanías, actividades para niños y fuegos artificiales. El mismo fin de semana, Little Village recibió el tradicional desfile de la calle 26, con mariachis, danzas folclóricas, charros y organizaciones comunitarias.

🇲🇽 ¡Viva México! ¡Viva Chicago! 🦋

We had such an incredible time celebrating the 55th Annual Mexican Independence Day Parade in community alongside our wonderful neighbors and friends. pic.twitter.com/1cZayHwfCk — Chicago Park District (@ChicagoParks) September 14, 2026

El regreso tuvo especial significado para los negocios y residentes de Little Village, después del impacto que tuvieron las restricciones y preocupaciones migratorias del año anterior, recalcó CNN.

Houston

Otra ciudad que tuvo una celebración central el martes 15 de septiembre: Miller Outdoor Theatre presentó “El Grito at Miller”, con la participación de Mariachi Herencia de México.

La ceremonia fue acompañada por un espectáculo dedicado a la música y las tradiciones mexicanas. El evento fue gratuito para el público y también contó con transmisión en línea.

Esta noche, la cónsul general @nenaorantes encabezó la ceremonia del Grito de Independencia en el Miller Outdoor Theatre, en el marco de la celebración de las Fiestas Patrias…🧵 pic.twitter.com/OfeiYY2F70 — Consulado General de México en Houston (@ConsulMexHou) September 16, 2026

Miami

El Consulado General de México en Miami organizó el sábado 12 de septiembre un festival cultural gratuito en el campus Kendall de Miami Dade College.

De acuerdo con un comunicado previo, la programación incluyó a la cantante Carolina Ross, Mariachi Sol de Oro, Ballet Folklórico Azteca, Calpulli Mexican Dance Company, Marimba NicaMx y otros artistas. El momento central fue la ceremonia del tradicional “Grito”, encabezada por el cónsul general de México en Miami, Rutilio Escandón Cadenas.

#Entérate cómo se vivieron las “Fiestas Patrias de México” con el @ConsulMexMia y el tradicional #Grito a cargo del Cónsul General @RutilioEscandon.



El concierto y presentaciones en vivo con la conducción de los destacados Morris Fulon, Jimena Aguilar, “Charro” González y Mario… pic.twitter.com/O2bhJjrZp6 — ConsulMex Miami (@ConsulMexMia) September 16, 2026

San Diego

El 12 de septiembre, Old Town San Diego State Historic Park realizó sus Fiestas Patrias, con actividades gratuitas para familias.

El programa incluyó una recreación histórica, música, danzas, artesanías y actividades relacionadas con las tradiciones mexicanas. Ese mismo día, The Old Globe organizó otra celebración con Mariachi Continental San Diego, Ballet Folklórico Yi-Má, Los Charros de Rancho del Sol de San Ysidro y una ceremonia de “El Grito” encabezada por la cónsul general de México, Alicia Kerber.

¡VIVA MÉXICO! CELEBRAN EL GRITO DE INDEPENDENCIA EN SAN DIEGO 🇲🇽🎉



El Consulado General de México en San Diego celebró el 216 aniversario de la Independencia de México con una ceremonia cívica y una fiesta gratuita en el Teatro Old Globe del parque Balboa. La cónsul general… pic.twitter.com/qlxcBDeG5S — La Jornada Baja California (@LaJornadaBC) September 13, 2026

Se espera que las celebraciones mexicanas se extiendan durante los próximos días, probablemente hasta el 20 de septiembre.

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