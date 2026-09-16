Un helicópero de de la cadena NBCLA se estrelló en Los Ángeles: muere la reportera Eliana Moreno

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Más de 70 bomberos acudieron al lugar del siniestro. Foto: Blake Fagan / AFP

Un helicóptero que cumplía una cobertura aérea para las cadenas NBCLA y Telemundo 52 se estrelló en Los Ángeles. Tres personas fallecieron en el siniestro, incluyendo la reportera Eliana Moreno.

Según reportó NBC4, que cubre informaciones de LA, el accidente ocurrió a las 7:00 pm (PT) del martes 15 de septiembre, al norte de Chatswort, en una zona de instalaciones comerciales y almacenamiento del oeste del Valle de San Fernando. También murió el piloto George Marciniw.

Identificado como “NewsChopper4” y operado por Angel City Air, la aeronave estaba cubriendo las noticias de otro accidente ocurrido cerca del lugar, en el que un autobús de Metro y una SUV habían colisionado.

¿Qué le pasó al helicóptero de NBCLA que se estrelló en Los Ángeles?

Testigos que se encontraban en el lugar describieron a un helicóptero que parecía tener problemas de vuelo justo antes de precipitarse contra el suelo.

Una mujer contó a la cadena informativa que su esposo observó un comportamiento extraño del helicóptero. “Nos dimos cuenta de que se balanceaba. Cinco segundos después vimos una gran columna de humo”, declaró.

Otro testigo afirmó que la aeronave se incendió prácticamente de inmediato después de golpear el suelo.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) informó en una actualización que las llamas afectaron vehículos y contenedores de almacenamiento. Asimismo, más de 70 bomberos acudieron al lugar y determinaron que, al inicio, hubo ocho víctimas: seis heridos y dos fallecidos.

Horas después, ABC7 citó al médico forense del condado de Los Ángeles para informar que una tercera víctima perdió la vida: Edy Gutierrez Mejia, de 29 años.

Los reportes indican que la aeronave era un Eurocopter AS350 B2, un modelo utilizado ampliamente en operaciones civiles, incluida la cobertura aérea de noticias. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) participan en una investigación conjunta.

Ahora los investigadores deberán examinar los restos, los registros de mantenimiento, las condiciones meteorológicas, las comunicaciones y cualquier información disponible sobre el vuelo para establecer qué ocurrió durante los últimos minutos.

¿Quién era la reportera Eliana Moreno, fallecida en el accidente?

Reportera y fotoperiodista aérea, Eliana Moreno era ampliamente conocida por los televidentes de NBC4 y Telemundo 52.

De acuerdo con un perfil que difundió la cadena, la profesional nació en el condado de Orange y se graduó en 2010 de Chapman University, donde obtuvo un título en periodismo televisivo y ciencias políticas.

Ese mismo año, en septiembre, se incorporó al equipo de helicópteros de Angel City Air. A lo largo de los años colaboró con diferentes medios de comunicación del sur de California. Participaba en coberturas de persecuciones policiales, incendios forestales, accidentes y otras emergencias.

Junto a George Marciniw, el piloto que iba en el helicóptero, habían trabajado juntos con frecuencia, especialmente durante las transmisiones nocturnas. Comenzaron a volar juntos en 2023.

Moreno también era conocida en redes sociales como “Eli in the heli”, un apodo relacionado directamente con su trabajo. NBC4 emitió un comunicado para transmitir sus condolencias a los familiares de ambas víctimas.

“Nuestros corazones están con los afectados y con toda la comunidad que perdió a miembros de su equipo mientras realizaban su trabajo”, dijo Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, en una conferencia de prensa.

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