FDA: estos son los 15 estados de EE.UU. donde retiraron jabones de manos por riesgo de contaminación

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La FDA clasificó como Clase II el retiro de jabones de manos. Foto: Envato

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) clasificó como Clase II el retiro de seis productos de jabón de manos de Intercon Chemical Co. por una posible contaminación con bacterias de los géneros Pseudomonas y Serratia.

La empresa, con sede en Misuri, inició el retiro voluntario el 29 de junio, en el que seis productos de jabón de manos estaban potencialmente contaminados con varios tipos de bacterias Pseudomonas y Serratia, que pueden causar infecciones.

Los productos podrían estar en negocios u otros espacios públicos, ya que la mayoría fueron enviados a distribuidores mayoristas.

¿En qué estados retiraron los jabones de manos?

Los seis productos fueron distribuidos a destinatarios ubicados en 15 estados de Estados Unidos. La lista incluye California, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Georgia, Illinois, Iowa, Maryland, Mississippi, Nebraska, Nueva York, Pensilvania, Texas, Washington y Wisconsin, de acuerdo con un reportaje de New York Post.

La recomendación es revisar los datos del producto, especialmente la marca, el tamaño, el código UPC y la fecha de consumo preferente.

Hand soaps recall upgraded by FDA over bacterial contamination fears https://t.co/SzK2obPhtT pic.twitter.com/ajt3zxeHHF — New York Post (@nypost) September 16, 2026

¿Cuáles son los seis jabones incluidos en el retiro?

La FDA identificó seis productos afectados. Estos son los datos que permiten reconocerlos.

Intercon Foaming Pear Hand Soap With Aloe, de 28.7 onzas líquidas. Se retiraron 693 cajas. Su código UPC es 789745002981 y las fechas de consumo preferente involucradas son 12 de enero de 2028 y 13 de marzo de 2028.

Clearly Better by Intercon Foaming Pear Hand Soap with Aloe, de 1.000 mililitros. Se retiraron 143 cajas. El código UPC es 789745002615 y las fechas de consumo preferente corresponden al 13 y 28 de marzo de 2028.

Summit 150 Foaming Hand Soap, de 28.7 onzas líquidas. Se retiraron 1.040 cajas. El código UPC es 810080570030 y las fechas de consumo preferente son 3, 4 y 5 de febrero de 2028.

Vestis Foaming Hand Soap, Fresh Pear Scent, de 33.8 onzas líquidas. Se retiraron 225 cajas. El código UPC es 810080570405 y la fecha de consumo preferente corresponde a mayo de 2028.

Laura Lynn Honey Apple Crisp Liquid Hand Soap, de 8 onzas líquidas. Se retiraron 301 cajas. El código UPC es 086854074305 y las fechas de consumo preferente son 5 de noviembre de 2026 y marzo de 2028.

Laura Lynn Foaming Pear Scent Hand Soap with Moisturizers, de 7.5 onzas líquidas. Se retiraron 294 cajas. El código UPC es 08685407408 y la fecha de consumo preferente corresponde al 13 de marzo de 2028.

¿Qué bacterias podrían estar presentes en los jabones?

La FDA señaló que dos de los productos, los jabones de Intercon y Clearly Better, podrían contener distintas especies de Pseudomonas y Serratia. Entre ellas aparecen Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas putida, Pseudomonas monteilii, Serratia marcescens y Serratia nematodiphila.

Los informes de retiro señalan una posible contaminación bacteriana en los seis productos, aunque no se especifican las mismas especies para cada uno.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Pseudomonas aeruginosa puede encontrarse en el suelo y el agua y puede causar infecciones, entre ellas infecciones de la sangre, neumonía e infecciones urinarias.

Serratia marcescens también puede causar infecciones. Estas bacterias pueden afectar con mayor gravedad a personas con determinadas condiciones médicas o con dispositivos médicos y heridas abiertas.

¿La contaminación de estos jabones puede ser mortal?

La clasificación Clase II no significa que el producto sea mortal. La FDA utiliza esta categoría cuando el uso o la exposición puede provocar consecuencias adversas temporales o médicamente reversibles, mientras que la probabilidad de consecuencias graves se considera remota.

Sin embargo, algunas infecciones causadas por Pseudomonas o Serratia pueden ser graves. El riesgo depende, entre otros factores, del tipo de bacteria, la vía de exposición y las condiciones de salud de la persona.

¿Qué hacer si tienes uno de estos jabones?

Si el producto coincide con alguno de los seis incluidos en el retiro, lo recomendable es no seguir utilizándolo. También conviene conservar la información del envase, como la marca, el código UPC y el lote o fecha de consumo preferente, para facilitar su identificación.

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