Llega el otoño en Estados Unidos: cuándo cambia la hora y se atrasan los relojes

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Esta es la fecha en que los residentes deberán atrasar sus relojes. Foto: Envato

El cambio de estación se acerca en Estados Unidos y con él también la fecha en que millones de personas deberán ajustar sus relojes. El otoño comenzará oficialmente el 22 de septiembre de 2026, mientras que el horario de verano terminará varias semanas después.

Este ajuste hará que haya más luz durante las primeras horas de la mañana y que oscurezca aproximadamente una hora antes durante la tarde. Los dispositivos electrónicos conectados suelen actualizarse de manera automática, aunque algunos relojes requieren un ajuste manual.

¿Cuándo se atrasan los relojes en Estados Unidos?

El próximo cambio de hora será el domingo 1º de noviembre de 2026. A las 2:00 de la madrugada, los relojes deberán retroceder una hora y marcar nuevamente la 1:00 am.

El cambio marcará el final del horario de verano y el regreso al horario estándar. En Nueva York, esto significa pasar de la hora de verano del Este a la hora estándar del Este.

La consecuencia más visible será el cambio en las horas de luz. El amanecer y el atardecer ocurrirán aproximadamente una hora antes que el día anterior, de modo que habrá más claridad durante la mañana y menos luz natural en la tarde.

¿Cuándo llega el otoño a Nueva York en 2026?

En Nueva York, el otoño comenzará oficialmente el martes 22 de septiembre de 2026 a las 20:05, hora del Este. Esa fecha corresponde al equinoccio de otoño, que marca el inicio de la estación astronómica en el hemisferio norte.

El equinoccio y el cambio de hora son fenómenos diferentes. La llegada del otoño ocurre por la posición de la Tierra respecto al Sol, mientras que el ajuste de los relojes responde a las reglas que establecen el horario de verano en Estados Unidos.

A partir del equinoccio, los días comienzan a ser progresivamente más cortos en el hemisferio norte. La cantidad exacta de luz y la hora del amanecer y el atardecer varían según la ubicación.

The sunlight is fading fast in NYC as autumn approaches.



More on the early sunsets: https://t.co/6ztPo27nre pic.twitter.com/r6ulhPumT5 — PIX11 News (@PIX11News) September 15, 2026

¿Qué estados no cambian la hora?

La mayoría de los estados de Estados Unidos aplica los cambios estacionales de hora. Sin embargo, Hawái y la mayor parte de Arizona no observan el horario de verano.

Arizona mantiene el horario estándar durante todo el año, con una excepción. La Nación Navajo, que ocupa territorio de Arizona, Nuevo México y Utah, sí observa el horario de verano.

Esta diferencia hace que la hora entre algunos estados pueda variar según la época del año. Es un dato que conviene tener presente al organizar viajes, vuelos, reuniones o actividades entre distintas partes del país.

¿Por qué se cambia la hora en Estados Unidos?

El horario de verano establece un desplazamiento temporal de una hora durante parte del año.

Los relojes se adelantan en primavera para aprovechar más la luz natural durante las tardes. En otoño, regresan al horario estándar.

En 2026, el horario de verano comenzó el 8 de marzo, cuando los relojes pasaron de las 2:00 a las 3:00 de la madrugada. El próximo 1º de noviembre ocurrirá el proceso contrario.

La fecha del cambio no coincide necesariamente con el inicio del otoño. Aunque ambos acontecimientos ocurren durante la misma época del año, el calendario del horario de verano establece el ajuste para el primer domingo de noviembre en 2026.

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